BCU emite normativa para personas que operan con cuentas globales: busca "fortalecer protección" y evitar "casos Goldring"

El Banco Central (BCU) resolvió una medida sobre el uso de cuentas globales por parte de intermediarios de valores, para "fortalecer la protección de inversores" evitar casos como el de Sara Goldring y Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), la corredora de bolsa que el regulador terminó liquidando y disolviendo en enero de 2023 después de detectar que había perdido US$ 100 millones de clientes por operaciones que ahora estarán impedidas.

"En el marco del seguimiento permanente de la evolución de los mercados y con el objetivo de dar respuesta a los nuevos desafíos, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU dispuso una adaptación normativa sobre el uso de cuentas globales por parte de los intermediarios de valores con el objetivo de fortalecer la protección de los inversores, mejorar la calidad de la información que reciben y reforzar los controles cuando se utilizan este tipo de cuentas", indicó el Central en un comunicado.

Dentro de los principales cambios, el BCU señaló que "se refuerzan restricciones: no se podrán generar saldos negativos por cliente ni utilizar activos de un cliente para cubrir obligaciones propias o de terceros". Esto fue algo que sucedió en el caso de acusación de estafa de Goldring y ahora se busca impedir.

Dólares.

"Si las cuentas globales se abren en instituciones financieras del exterior, deberá tratarse de instituciones reguladas y supervisadas", añadió el BCU.

"Exigencias adicionales en situaciones de mayor complejidad o riesgo, como la operativa de personas vinculadas al intermediario, fijándose requisitos específicos para las cuentas destinadas a operativa con margen o exigencia de garantías, que se deben mantener segregadas de las demás cuentas globales", indicó el comunicado.

"Mejora en la información al inversor: los intermediarios deberán explicar claramente cómo funcionan estas cuentas, sus riesgos y contar con el consentimiento previo e informado de sus clientes", señaló el Central, algo que se dio en el caso Goldring.

"Los estados de cuenta deberán enviarse mensualmente e incluir más información. La auditoría externa incorporará los procedimientos y la revisión de esta operativa", añadió. Otro aspecto que se vio en el caso Goldring.

Sara Goldring.

Por último, el Central resaltó que "se refuerza el marco de supervisión estableciendo sanciones específicas ante incumplimientos".

El Central dijo que "esta actualización de la normativa recoge aportes de la industria surgidos del proceso de consulta pública y se enmarca en los objetivos estratégicos del BCU de responder a los desafíos que plantea la transformación de los mercados, mediante un marco regulatorio moderno y ajustado de forma continua a la evolución del sistema financiero y que contribuya a un mercado de valores basado en los principios de transparencia y confianza".

El BCU recordó que "las cuentas globales son aquellas en que los intermediarios agrupan fondos o valores de distintos clientes, quienes mantienen la propiedad de sus activos, con el objetivo de acceder a mejores condiciones debido al aumento del volumen transaccional. La reforma regulatoria define estas cuentas y establece reglas y controles claros y expresos para su uso, con foco en reducir riesgos operativos que impacten en el inversor, más allá de que éste mantiene la potestad de decidir el nivel de riesgo sustantivo que elige asumir con su inversión, de acuerdo con las instrucciones que imparte al intermediario".

El caso Goldring

En el llamado caso Goldring, el directorio del Banco Central resolvió el 5 de julio de 2022 "intervenir" y "suspender preventivamente" la actividad de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. "debido a las importantes pérdidas sufridas por algunos clientes sin que el corredor les hubiera advertido de las mismas de manera oportuna".

Luego, el 7 de enero de 2023, el BCU resolvió “la disolución y el consiguiente estado de liquidación" de CVM. Con Goldring al frente, CVM realizó operaciones de venta de opciones put a precios de ejecución mucho más altos que las cotizaciones de las acciones, subyacentes a los contratos de las opciones put. La cartera del 80% de los clientes de CVM pasó de un saldo total de US$ 110 millones al 30 de junio de 2021 a solo US$ 18 millones al 31 de mayo de 2022.

Además de la operativa que realizaba Goldring -sumamente riesgosa-, la corredora distribuyó las pérdidas generadas globalmente entre los clientes (cubriendo parte de ellas en algunos casos con montos de otros clientes) de “manera ilícita”.

Además, según el BCU la firma “no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia” cuando realizó sus actividades de intermediación de valores “ocultándole” a sus clientes datos “muy relevantes” y brindándoles “información errónea” sobre el capital que restaba en sus estados de cuentas.