Los ganadores y perdedores de la inteligencia artificial: la industria que factura miles de millones pero aún busca ganancias

La inteligencia artificial se convirtió en una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente. Gobiernos, fondos de inversión y gigantes tecnológicos están destinando cientos de miles de millones de dólares a construir modelos, centros de datos y nuevos productos basados en IA.

Sin embargo, detrás de los anuncios, las valuaciones récord y la carrera por desarrollar sistemas cada vez más avanzados aparece una pregunta mucho más simple: ¿quién está ganando dinero realmente?

Quienes siguen de cerca la evolución de la inteligencia artificial probablemente no se sorprendan al descubrir que Nvidia aparece entre los principales beneficiados económicos de esta revolución tecnológica. Lo que sí resulta llamativo es la magnitud de la diferencia cuando se observan las cifras de inversión, ingresos y rentabilidad de los distintos actores del ecosistema.

El análisis toma como referencia la herramienta IsAIProfitable.com, un proyecto que recopila información pública, reportes financieros y estimaciones de mercado para visualizar cómo se distribuyen inversiones, ingresos y ganancias dentro de la economía de la inteligencia artificial.

Visualización elaborada por IsAIProfitable.com a partir de estimaciones y datos públicos reportados por empresas tecnológicas y analistas del sector. Los valores corresponden a la metodología definida por el proyecto al 16/06/2026 IsAIProfitable.com

Una industria donde no todos ganan

Los modelos de inteligencia artificial requieren una infraestructura extraordinariamente costosa.

Entrenar sistemas avanzados demanda miles de procesadores especializados funcionando durante semanas o meses, enormes centros de datos y un consumo energético que crece año tras año.

La consecuencia es que muchas empresas tecnológicas se encuentran en una etapa donde los ingresos aumentan, pero también lo hacen los costos asociados a la expansión de la infraestructura.

El fenómeno recuerda a otras revoluciones tecnológicas: quienes construyen los productos finales no siempre son quienes obtienen los mayores beneficios económicos.

En la carrera actual de la IA, el principal ganador parece ser quien vende las herramientas necesarias para participar.

Nvidia, el gran ganador de la fiebre de la IA

La posición de Nvidia es difícil de replicar.

La compañía domina el segmento de los aceleradores para inteligencia artificial gracias a una combinación de hardware especializado, software maduro y un ecosistema de desarrollo construido durante más de una década.

Sin embargo, su ventaja va más allá de los chips.

Como muestra la cadena de valor de la inteligencia artificial, cada avance en los modelos, cada expansión de los centros de datos y cada nueva aplicación que incorpora IA genera demanda adicional de capacidad de cómputo. Y una parte importante de esa demanda termina pasando por tecnologías desarrolladas por Nvidia.

La empresa ocupa una posición singular dentro del ecosistema: participa en la capa de infraestructura que conecta a desarrolladores de modelos, proveedores de nube y empresas usuarias.

Por eso su negocio no depende de que OpenAI, Anthropic, Meta o cualquier otro actor lidere la próxima generación de modelos.

Su apuesta es más amplia, que toda la industria continúe creciendo.

En otras palabras, Nvidia no compite directamente con ChatGPT, Claude o Llama. Proporciona una parte esencial de la infraestructura que permite entrenarlos y ejecutarlos.

Esa posición explica por qué la compañía se convirtió en uno de los mayores beneficiarios económicos del boom de la inteligencia artificial, incluso cuando muchas de las empresas que desarrollan modelos siguen priorizando crecimiento e inversión sobre rentabilidad inmediata.

Los que invierten hoy para ganar mañana

Eso no significa que las empresas de modelos estén perdiendo.

Significa que muchas todavía están en una etapa donde la prioridad es construir capacidades, ganar mercado y desarrollar ventajas competitivas.

OpenAI, Google, Anthropic y Meta están apostando a que la inteligencia artificial termine convirtiéndose en una plataforma tecnológica tan relevante como internet o los teléfonos inteligentes.

Si ese escenario se materializa, las ganancias futuras podrían justificar las inversiones actuales.

Pero hoy los números muestran una realidad distinta: la infraestructura continúa capturando una parte desproporcionada del valor generado.

Huawei y el intento de cambiar el equilibrio

En paralelo, Huawei intenta alterar esa ecuación.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos llevaron a la compañía china a acelerar el desarrollo de su propia línea de procesadores Ascend y de sistemas diseñados específicamente para inteligencia artificial.

Pero la competencia ya no se juega únicamente en el diseño de chips.

Así como Nvidia logró posicionarse en un punto clave de la cadena de valor de la inteligencia artificial, Huawei busca construir una presencia propia en cada una de esas capas: desde los procesadores hasta la infraestructura, los centros de datos y las herramientas necesarias para desarrollar y ejecutar modelos avanzados.

El objetivo va más allá de desarrollar un procesador competitivo. Huawei intenta construir una alternativa tecnológica completa que reduzca la dependencia china de proveedores estadounidenses en una de las industrias más estratégicas de la próxima década.

La estrategia resulta especialmente relevante porque apunta directamente al principal activo de Nvidia: su posición dentro de la infraestructura que sostiene el ecosistema global de IA.

Para China, el desafío no es solamente tecnológico. También es económico y geopolítico. Cuanto mayor sea la adopción de inteligencia artificial, mayor será la dependencia de los países y empresas respecto de la infraestructura que la hace posible.

Por eso la evolución de Huawei es observada con atención tanto por la industria como por los gobiernos. No se trata únicamente de un nuevo competidor para Nvidia, sino del principal intento de construir una alternativa a la infraestructura de IA dominada por compañías estadounidenses.

Una batalla que va más allá de la tecnología

La competencia entre Nvidia y Huawei ya no es solamente empresarial.

También refleja la creciente disputa tecnológica entre Estados Unidos y China por controlar la infraestructura sobre la que se construirá buena parte de la próxima ola de innovación.

Nvidia representa hoy el ecosistema dominante de la inteligencia artificial: combina chips, software y una comunidad global de desarrolladores que lleva más de una década construyéndose.

Huawei, en cambio, se convirtió en el principal vehículo de la estrategia china para reducir esa dependencia tecnológica y construir una cadena de valor propia para la IA.

Por ahora, los resultados favorecen ampliamente a la compañía estadounidense. Pero las restricciones comerciales, la inversión estatal china y la rápida evolución de la familia Ascend muestran que la competencia dejó de ser teórica y pasó a formar parte de la realidad del mercado global.

Un mercado que todavía está definiendo sus ganadores

La fotografía actual muestra a Nvidia como el principal beneficiario económico de la inteligencia artificial. Sin embargo, la historia tecnológica demuestra que las posiciones dominantes durante una fase de infraestructura no necesariamente se mantienen cuando una industria madura.

Durante la expansión de internet en los años noventa, gran parte del valor parecía concentrarse en quienes construían redes, servidores y equipamiento de telecomunicaciones. Años después, una parte mucho mayor de ese valor terminó capturada por buscadores, plataformas digitales, comercio electrónico y redes sociales.

La pregunta es si la inteligencia artificial seguirá un recorrido similar.

Hoy el mercado recompensa principalmente a quienes proveen capacidad de cómputo. Pero la industria todavía está lejos de estabilizarse. Los modelos abiertos y open weight reducen barreras de entrada, los costos de inferencia continúan bajando, aparecen nuevas arquitecturas de hardware y cada vez más empresas buscan diferenciarse a través de aplicaciones concretas en lugar de modelos fundacionales.

Eso hace que una parte importante de la discusión siga abierta. No está claro si el mayor valor económico permanecerá en la infraestructura, migrará hacia los desarrolladores de modelos o terminará concentrándose en las compañías que logren integrar la IA en productos y servicios de uso masivo.

Los números actuales muestran con claridad quién está ganando dinero hoy. Lo que todavía no muestran es dónde terminará capturándose el valor cuando esta tecnología deje atrás la fase de construcción y entre en una etapa de madurez.

