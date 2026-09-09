Conexión Ganadera: abogados piden revisar arresto domiciliario de Daniela Cabral tras alerta de su tobillera

Los abogados defensores de algunas de las víctimas en el caso Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia e Ignacio Durán, presentaron un escrito solicitando que se convoque a una audiencia para revisar la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta para Daniela Cabral.

El pedido, según explicó Decia a El País, se da tras un reporte que dio cuenta de que el dispositivo dejó de enviar señal el 7 de mayo. La señal sirve para controlar si Cabral, esposa del difunto fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, está cumpliendo la prisión domiciliaria en un apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este. Cabral está formalizada por el delito de estafa.

Por otro lado, los abogados pidieron información ampliatoria a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) solicitando que se libre un nuevo oficio, con carácter urgente, para que se informe de manera "expresa y circunstanciada" si entre el 6 de mayo de 2026 y la fecha de recepción del oficio se registró algún otro incidente, alerta o incumplimiento relacionado con el dispositivo de monitoreo electrónico que utiliza Cabral, detallando la fecha, naturaleza y resultado de cada uno.

Según los abogados, el organismo confirmó que el 6 de mayo de 2026 se produjo una alerta en el sistema de monitoreo debido a que la tobillera electrónica se alejó del dispositivo manual o "tracker". Los representantes de las víctimas entienden que el incumplimiento reconocido por el organismo de monitoreo, sumado a la falta de información completa sobre el período posterior, justifica una nueva evaluación judicial.

A fines de agosto, el Ministerio del Interior remitió un informe al Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno, a cargo de Diovanet Olivera, en el que afirma el 7 de mayo la tobillera electrónica de Cabral dejó de transmitir información al rastreador a las 21:34 y recuperó la señal a las 22:15. Durante esos 41 minutos, el sistema no registró información que permitiera determinar dónde se encontraba.

La defensa de Cabral, a cargo de Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, sostuvo que la interrupción de la señal se debió a una falla técnica del dispositivo y que la imputada avisó de inmediato a Dinama. Los abogados señalaron que el equipo fue sustituido por otro en junio de 2026 debido a los desperfectos que venía registrando, lo que, a su entender, respalda que el episodio no fue consecuencia de una conducta de Cabral.

Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Foto: Leonardo Mainé.

Otro fondo ganadero a concurso

La Justicia declaró el concurso necesario de los fondos ganaderos de Rodrigo Silveira y de Óscar Daniel Silveira y tres empresas vinculadas: Silveira Haciendas SRL, Silveira Administraciones SAS e Inveragro S.AS.

Según una resolución judicial, a la que accedió El País, se designó como síndico en todos los casos a Rodrigo Vieira y se declaró la moratoria provisional. Las juntas de acreedores se definieron para marzo de 2027. La de Rodrigo Silveira será el 9 de marzo a las 14:00 horas, mientras que la de Oscar Daniel Silveira será ese día a las 15:00 horas.

El abogado Juan Pablo Decia dijo a El País que "a diferencia de otros concursos de similares características hay un tema que no es menor, que el director de la empresa, con el fin de encontrar una solución a las deudas que mantenía con sus inversores, libró gran cantidad de cheques que presentados al cobro fueron rebotados por falta de fondos".

Ganado en campo. Foto Archivo El País.

"Hay una situación que tenemos varios abogados, que esta situación determinaría la posibilidad de realizar una denuncia penal solo por el libramiento de cheques sin fondos, sin perjuicio de otras figuras delictivas", agregó.

En ese sentido, Decia señaló: "Estamos expectantes para saber si realmente hay voluntad de pago del director de la empresa con los inversores, para evitar que lluevan denuncias de libramiento por cheques sin fondo. eso agravaría la responsabilidad penal por todo lo demás".