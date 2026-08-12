Arajet conectará Montevideo con Punta Cana desde marzo y apuesta a que "el pastel crezca" en Uruguay

La aerolínea dominicana Arajet comenzará a volar entre Montevideo y Punta Cana en marzo de 2027, tras alcanzar un acuerdo comercial con el Aeropuerto Internacional de Carrasco que permitirá sumar una nueva conexión directa a la oferta aérea de Uruguay. La ruta tendrá inicialmente tres frecuencias semanales (los lunes, jueves y sábados) y la compañía ya proyecta aumentar la cantidad de vuelos si la respuesta del mercado acompaña.

El anuncio fue realizado ayer en un evento en el Aeropuerto de Carrasco, con la participación del chief communications officer de Arajet, Manuel Luna; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; y el gerente comercial de Aeropuertos Uruguay, Matías Carluccio.

La nueva conexión comenzará a operar desde República Dominicana el 3 de marzo de 2027 y el primer vuelo desde Montevideo hacia Punta Cana partirá al día siguiente.

Apuesta por Uruguay

Luna explicó que la llegada de Arajet a Uruguay es el resultado de un proceso que demandó aproximadamente dos años y destacó el trabajo realizado por los gobiernos de ambos países y por el Aeropuerto de Carrasco para concretar la operación.

La compañía desembarcará con tres vuelos semanales, aunque su expectativa es ampliar rápidamente la oferta, tomando como referencia la evolución que tuvo la aerolínea en otros mercados de la región.

Luna, Menoni y Carluccio en la presentación de Arajet. Foto: Quatromanos.

“Yo lo que espero, ministro, es que usted me ayude a que comencemos con tres vuelos a la semana y que en menos de un año tengamos un vuelo diario”, afirmó Luna durante la presentación.

El ejecutivo puso como ejemplo central el crecimiento que Arajet registró en Argentina, donde comenzó con una oferta reducida y posteriormente incrementó de forma considerable sus frecuencias hasta llegar a 14 por semana.

Luna sostuvo que el objetivo de la aerolínea es ampliar el mercado aéreo más que limitarse a disputar pasajeros con las compañías que ya operan.

“Nosotros venimos no para crear competencia, sino para hacer crecer los mercados. En cada uno de los países donde hemos abierto una ruta hemos hecho que el pastel crezca”, agregó.

De acuerdo con los datos aportados por el ejecutivo, desde que la compañía comenzó a operar creció 172% el intercambio de pasajeros entre Perú y República Dominicana, mientras que en México el incremento fue de 250% y en Guatemala llegó al 300%. También destacó el caso argentino, país que actualmente ocupa el primer lugar en América Latina como emisor de turistas hacia República Dominicana, luego de registrar un crecimiento superior al 100% en los últimos dos años.

Arajet cumplirá cuatro años de operaciones en setiembre y actualmente posee una flota de 16 aeronaves Boeing 737 MAX 8. Según Luna, el avión número 17 será incorporado dentro de dos meses y durante el próximo año se sumarán otras ocho unidades.

La aerolínea también atraviesa un proceso de expansión en cantidad de pasajeros. Durante los primeros seis meses del año transportó más de un millón de personas y prevé cerrar el ejercicio por encima de los dos millones.

El ejecutivo también destacó que la expansión de la flota genera oportunidades laborales fuera de República Dominicana. Actualmente Arajet cuenta con cuatro pilotos uruguayos y, según explicó, cada nueva aeronave requiere alrededor de 30 pilotos, lo que obliga a la empresa a reclutar profesionales en otros mercados de América Latina.

Además del tráfico turístico directo entre Uruguay y República Dominicana, Arajet pretende utilizar Punta Cana como punto de conexión para los pasajeros uruguayos. Luna mencionó entre las posibilidades Nueva York, Chicago, Toronto, Montreal, San Juan (Puerto Rico) y Miami.

Trabajo público-privado

Por su parte, Menoni puso énfasis en el proceso que permitió concretar la llegada de la aerolínea y destacó la coordinación entre el sector público y las empresas vinculadas a la actividad turística y aeronáutica.

El jerarca señaló que el aumento de la conectividad constituye una línea estratégica para el gobierno y destacó el trabajo desarrollado en el ámbito de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, cuyas reuniones, aseguró, tuvieron continuidad durante la actual administración.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

Menoni señaló que la nueva ruta puede aprovechar, entre otros factores, la presencia de una comunidad dominicana en Uruguay, pero consideró que también abre una oportunidad para profundizar la promoción de distintos productos turísticos uruguayos en mercados internacionales.

En ese sentido, mencionó particularmente el turismo vinculado a entornos rurales y naturales y la gastronomía, que a su entender cuenta con potencial pero todavía necesita un mayor posicionamiento internacional.

El ministro también recogió la expectativa planteada por Arajet respecto a su expansión de flota y dejó abierta la puerta a un crecimiento de sus operaciones en Uruguay.

“Esos ocho nuevos aviones no sé si vendrán todos para acá, pero tenemos capacidad de trabajo. El aeropuerto tiene capacidad para trabajar, así que los esperamos”, sostuvo Menoni.

Desde Aeropuertos Uruguay, Carluccio celebró la incorporación de una nueva compañía aérea al mercado local y destacó especialmente que la operación implique sumar una conexión sin escalas desde Montevideo.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

“Estar recibiendo una nueva aerolínea en Uruguay y una nueva ruta directa no pasa todos los días, con lo cual la verdad que es un éxito este lanzamiento”, afirmó.

El gerente comercial sostuvo que Punta Cana constituye un destino de fuerte interés turístico para los viajeros uruguayos y destacó, además, las posibilidades que ofrece la red posterior de conexiones de Arajet.