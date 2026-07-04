Crecimiento en rutas, frecuencias y conectividad: la expansión que analiza una aerolínea extranjera en Uruguay

La aerolínea brasileña GOL profundiza su apuesta por Uruguay y proyecta un nuevo salto en conectividad de cara a la próxima temporada de verano. Tras registrar un crecimiento en su operación local entre 2025 y 2026, la compañía ampliará las frecuencias entre Montevideo y San Pablo, reforzará sus rutas estacionales hacia el noreste de Brasil y volverá a operar la conexión Punta del Este-San Pablo-Buenos Aires.

En entrevista con El País, el gerente de Desarrollo Internacional de Gol, Luciano Arizaga, destacó el potencial del mercado uruguayo, adelantó que la empresa analiza nuevas oportunidades de expansión y aseguró que, pese al aumento de los costos por el encarecimiento del combustible, la estrategia sigue centrada en crecer en rutas, frecuencias y conectividad.

-¿Cómo evalúa Gol la evolución de la conectividad aérea de Uruguay durante 2026 y qué rol tiene el país dentro de la estrategia de la compañía?

-Estamos muy contentos, de hecho, eso se demuestra en números. La operación de Gol en Uruguay creció 37% del 2025 al 2026. Además, no solamente es crecer en cantidad de asientos o cantidad de operaciones, es crecer en rutas y en destinos. Originalmente, se operaba desde Montevideo, Montevideo-San Pablo, que es la operación más grande que tenemos, una operación diaria. Después tenemos Montevideo-Río de Janeiro, con una operación de cuatro veces por semana. Tenemos un vuelo a Fortaleza todas las semanas y tenemos vuelos estacionales que entran varias veces durante el año a Natal. Por ejemplo, ahora empezamos a operar a Natal, desde el 27 de junio al 1 de agosto, y después vuelve a estar en diciembre esa operación, y estuvo también en marzo. Tenemos también la operación de Punta del Este, que es San Pablo-Punta del Este, y también, a su vez, Porto Alegre-Punta del Este. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros, Uruguay es un lugar muy importante, es un país al que siempre miramos con ganas. Estamos constantemente analizando, buscando rutas, qué oportunidades hay, y claramente esta oferta que tenemos en Uruguay habla de que tenemos potencial, estamos con ganas y siempre tenemos presente cómo hacer para crecer.

-¿Hay margen para incorporar más frecuencias además de las que ya mencionaste o nuevos destinos en el corto plazo?

-Siempre estamos analizándolo. La verdad es que hoy en día tenemos una propuesta de rutas enorme, volamos a San Pablo, a Río de Janeiro, a Fortaleza y a Natal.

-Y de las rutas que mencionó, ¿cuál es la que muestra mayor crecimiento de demanda de uruguayos?

-Montevideo-San Pablo. De hecho, es semanal (la ruta) y en breve vamos a empezar a operar tres veces más para tener 10 frecuencias semanales, es una propuesta espectacular. Antes de esa propuesta, de esos tres vuelos adicionales, tenemos 12 vuelos saliendo desde Montevideo. Vamos a tener 15 operaciones semanales desde Montevideo, es un numerazo. Al uruguayo le gusta viajar y hay épocas donde más los disfrutan y más lo buscan.

-¿Qué hace falta para que Uruguay dé un salto más en conectividad internacional?

-No sé si falta algo, es seguir analizando y entendiendo qué oportunidades hay, pero constantemente estamos en la búsqueda, en el análisis, nos sentimos muy cómodos trabajando con el mercado (uruguayo), trabajando con todos los interlocutores, con el turismo. También viendo cómo hacer para que más brasileros vengan a Uruguay, que siempre es una buena propuesta. No hay que pensar solamente en lo que es el (turismo) emisivo, también hay que acompañar y apoyar para que el turismo también sea receptivo.

-¿Cómo comparan el desarrollo de la conectividad uruguaya con otros mercados de la región y qué está haciendo bien Uruguay?

-Nosotros analizamos todas las propuestas. Tiene que ver también con la dimensión y la población que tiene cada país, pero tener dos operaciones en dos ciudades distintas (Montevideo y Punta del Este) habla de que hay un trabajo en conjunto entre todos para poder seguir creciendo. Operadores, agencias de viajes, todos empujan un montón y empujan mucho para que siga creciendo la industria. Cada país tiene su propia idiosincrasia y su propia realidad.

Luciano Arizaga. Foto: Darwin Borrelli.

-¿Y qué debería mejorar?

-Tenemos una propuesta súper interesante, pero no sé si debería mejorar, es pensar en cómo seguir construyéndola.

-¿Qué expectativas hay para la temporada de verano?

-Muy buenas y de hecho ya nos vamos anticipando a agregar los vuelos desde San Pablo, el vuelo a Natal en diciembre que va a repetir lo que estamos haciendo ahora en junio. Para el verano también va a estar San Pablo-Punta del Este-Buenos Aires, que eso triangula y te da la oportunidad de que los brasileros vengan a Uruguay; los uruguayos que están basados en Punta del Este se pueden ir a San Pablo y los argentinos pueden venir a Punta del Este y las personas que están en Punta del Este pueden ir hacia Argentina. Y ahora, incorporando la ruta de Porto Alegre para quienes están más al sur de Brasil puedan decir, “bueno, aprovecho ese ida y vuelta”.

-¿Hay margen para expandir las operaciones desde o hacia Punta del Este a algún otro destino?

-Con lo de Porto Alegre ya es una prueba, y es más, el año pasado nosotros operamos dos veces por semana y este año va ser tres veces por semana. Ya es un crecimiento importante, y desde Punta del Este, si querés, año contra año vamos a duplicar la operación, porque tenemos un vuelo más a San Pablo y el vuelo a Porto Alegre. Pasamos de tener dos a cuatro.

-Pensando en el Mundial de fútbol, ¿cómo influye el evento en las decisiones de viaje y en los patrones de los viajeros de la región?

-Los mundiales siempre son atractivos, tenés un público muy marcado que va ahí. Nosotros agregamos oferta desde Brasilia a Orlando, también agregamos desde San Pablo a Miami, así que es una oportunidad también. Y más teniendo en cuenta que son destinos donde nosotros volamos, siempre es una oportunidad, contentos con que suceda.

-Los conflictos internacionales hicieron que aumentara el costo del combustible. ¿Qué impacto está teniendo concretamente en Gol y en los precios de los tickets aéreos?

-Sí, claramente afecta a nuestros costos, pero nosotros estamos muy enfocados en poder entregar un buen producto, poder entregar una buena red de distribución. Cuando digo red de distribución, digo que desde Montevideo puedas volar a San Pablo, a Río de Janeiro, Fortaleza, a Natal, seguir trabajando en la puntualidad, que es un valor muy importante para nosotros.

-Y de ese incremento de costos, ¿cuánto puede absorber la compañía y cuánto se termina trasladando a las tarifas aéreas?

-No es lineal y nosotros trabajamos en cómo hacer para eficientizar y poder tener el mejor producto. Y, como te digo, el foco principal es darle una propuesta al uruguayo para que pueda volar cada vez más y que también vengan personas a Uruguay volando desde Brasil y las conexiones de más allá.

-¿Han tenido que revisar tanto planes de expansión o programación por el tema combustible?

-No. Nosotros seguimos creciendo en la propuesta y seguimos creciendo en la oferta de producto.

-Pensando en general, ¿qué tipo de herramientas tienen las aerolíneas para enfrentarse y protegerse frente a estas situaciones?

-Es ser lo más eficiente posible, tener una buena estrategia de ventas, ser responsables en las rutas que agregamos, ser responsable en la operación, que el cliente te siga eligiendo hace que vos también puedas tener un buen ingreso.

-¿Y la competitividad entre aerolíneas va más por tema precio o por conectividad de destinos?

-Nosotros hacemos mucho hincapié en valores como la conectividad, pensá que vos volás a San Pablo con 10 frecuencias semanales, donde podés conectar con todo el nordeste de Brasil, todo el interior de Brasil, podés conectar a Estados Unidos, podés conectar al Caribe. Está Río de Janeiro, desde donde podés conectar a Europa, al norte de Estados Unidos. La puntualidad también es un valor que para nosotros es primordial y donde queremos trabajar constantemente y seguir trabajando en eso. Nuestros atributos van por ese lado, la red, la cantidad de destinos que tenemos y la puntualidad.

-¿Cómo vienen las operaciones para las vacaciones de julio? ¿Aumentaron las compras de tickets en comparación al año pasado?

-Sí, por eso tenemos el vuelo a Fortaleza, por eso también está el vuelo a Natal, porque el mercado responde. Estamos agregando tres vuelos a San Pablo porque hay una demanda que la va a captar.

Luciano Arizaga. Foto: Darwin Borrelli.

-¿Brasil sigue siendo el gran motor de las aerolíneas en la región?

-Nuestra casa matriz está ahí, nosotros tenemos una operación doméstica en Brasil que es muy grande, que lo que nos permite es la conexión. La operación que tenemos ahí no la tenemos en ningún otro país, y sí, nosotros aprovechamos esa red de conexiones internas que hay dentro de Brasil.

-Más allá de Brasil, ¿Qué otros mercados están creciendo bastante?

-Argentina, hoy en día tenemos cinco ciudades en las que estamos operando, estamos agregando a futuro Salta para volar a partir de diciembre. Estacionalmente estamos volando a Ushuaia y Bariloche. Queremos poder conectar destinos, que eso ayuda a economías, ayuda a que la gente pueda viajar, conocer, ese es el desarrollo.

-¿Se sigue apostando por el uruguayo que va hacia Argentina? Sobre todo pensando en que ahora no es tan conveniente económicamente como antes ir hacia allá

-Nosotros tenemos esa ruta que es estacional, que empieza a operar el 15 de diciembre, que es Punta del Este-Buenos Aires. Seguimos apostando. El año pasado tuvo un comportamiento bastante equilibrado y eso es lo que nosotros buscamos siempre en una ruta.

-Hablando de conexiones, ¿qué más se puede comentar de estas nuevas rutas hacia Europa?

-La verdad que es un hito, es dar un salto donde antes no participábamos, poder tener aviones de doble pasillo, tener aviones que van a Europa. Nosotros estábamos siempre volando máximo hasta Orlando. Poder llegar a Europa, primero con la ruta de Lisboa, después a París. Es un salto de calidad, vamos a tener una categoría insignia, que es una categoría business que es distinta, vamos a poder reforzar para nuestros pasajeros el programa frecuente, la categoría magnum, poder darle ese atributo que muchas veces buscan. Hoy en día lo tenemos, es un salto, estamos muy contentos de estar en esa situación y en este momento de la compañía, porque es un hito marcado.

-¿Y hay otras prioridades de crecimiento de Gol de cara a los próximos años?

-Reforzar todo lo que tenemos, y la verdad que esta propuesta de volar a Europa es súper desafiante, es algo nuevo, es algo distinto, es algo donde nosotros no estábamos acostumbrados y nos sigue desafiando. Ojalá crezcamos mucho más en esa oferta.

-¿Cuál es el principal desafío de la industria en general para este año?

-Para mí, el principal desafío es cómo mantener los costos, cómo hacer para ofrecerle al pasajero una buena experiencia, cómo poder darle el acceso a que pueda seguir viajando, que llegue a distintos lugares, pero sin duda es ser eficiente con los costos.

Luciano Arizaga. Foto: Darwin Borrelli.

-¿Cuáles son las expectativas y el rol que esperan de Uruguay de acá a dos años, por ejemplo?

-Uruguay es importantísimo, es un mercado súper grande, y ojalá podamos seguir creciendo. Hace un año atrás teníamos solamente una frecuencia diaria de Montevideo a San Pablo, ahora agregamos tres más, tenemos frecuencias a Río de Janeiro, podemos por ahí pensar en agregar otras más adelante y también tenemos el vuelo a Fortaleza, que está desde el fin del año pasado. Siempre estamos viendo buenas alternativas, y ojalá en el futuro tengamos más destinos.

-¿Hay chance de hablar de tarifas más bajas en el contexto actual o ven que el combustible va a seguir presionando los precios de los tickets aéreos de cara a los próximos meses?

-Sí, las tarifas es un definidor, pero para nosotros el foco está puesto en poder ofrecer una buena propuesta, buena red, puntualidad. Esos son los lugares donde nosotros más queremos trabajar. Siempre está bueno poder tener tarifas accesibles para que los pasajeros puedan viajar.