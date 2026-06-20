Vacaciones de julio: suba de combustibles por conflictos internacionales encarece pasajes aéreos y ajusta vuelos chárter

El aumento de los costos del combustible derivado de los conflictos internacionales encareció los tickets aéreos para las vacaciones de julio y llevó a algunas agencias de viaje a operar con menos vuelos chárter respecto a temporadas anteriores. Pese a ello, el sector mantiene una evaluación positiva de las ventas para el receso invernal, con Brasil como principal destino, un fuerte desempeño del Caribe y un impacto puntual del Mundial de fútbol en las decisiones de viaje de los uruguayos.

Desde algunas agencias señalaron que el incremento de los precios energéticos se trasladó a toda la cadena turística a través de las aerolíneas, afectando especialmente los costos de los pasajes. A esto se sumó el efecto del Mundial, que en algunos casos llevó a postergar decisiones de compra o a sustituir las vacaciones tradicionales por viajes vinculados al torneo.

“Los precios de los (tickets) aéreos han venido un poco más altos por el tema de la guerra y los combustibles. Creo que ahí hay una especie de combo que ha complicado un poco la industria”, sostuvo Andrés Gil, gerente de TocToc.

En la misma línea, Rosina Saldombide, gerente comercial de Jetmar, afirmó que no tuvieron "tantos chárter como en Semana Santa o como el año pasado, porque el alza del combustible hizo que algunos precios no fueran convenientes para contratar tantas operaciones”.

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

Según agregó, el incremento de los costos energéticos se trasladó a toda la cadena turística. “La crisis del petróleo la estamos viviendo las agencias porque la están viviendo las aerolíneas”, resumió.

Más allá de ese escenario, las agencias coincidieron en que las ventas mantuvieron un ritmo positivo y que los destinos tradicionales continuaron concentrando la mayor parte de las reservas para las vacaciones de invierno. Brasil volvió a liderar las preferencias de los viajeros uruguayos, mientras que Europa ganó protagonismo impulsada por la temporada de verano en el hemisferio norte y Bariloche se consolidó entre las opciones más demandadas por quienes buscan nieve, al igual que el Caribe por el calor.

Rodrigo Rosales, gerente de Hiperviajes, sostuvo que el desempeño comercial de las vacaciones de julio cerró con un crecimiento de 10% respecto al año pasado, un resultado que la empresa considera positivo pese al efecto que tuvo el Mundial sobre las decisiones de viaje.

El gerente de la agencia explicó que la expectativa inicial era alcanzar un crecimiento mayor, aunque finalmente la competencia del evento deportivo terminó absorbiendo parte de la demanda. Según indicó, hubo pasajeros que optaron por viajar al Mundial en lugar de elegir destinos que habitualmente concentran la demanda durante las vacaciones de invierno.

Más allá de Estados Unidos, Rosales sostuvo que Brasil y el Caribe volvieron a liderar las preferencias de los uruguayos. Entre los destinos más vendidos mencionó Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Porto de Galinhas, además de Cancún y Punta Cana. Argentina también mostró un buen desempeño, particularmente Bariloche, impulsada por la demanda familiar asociada a la temporada de nieve.

Respecto al Mundial, Rosales explicó que algunos pasajeros combinaron el viaje deportivo con vacaciones en otros destinos, especialmente en el Caribe mexicano.

El trofeo de la Copa del Mundo en Uruguay previo al Mundial de Qatar 2022. Foto: Leonardo Mainé.

“Hubo pasajeros que viajaron a Cancún y cruzarán el día del partido con España hacia Guadalajara. Iban por el día del partido y volvían a quedarse en Cancún o Playa del Carmen”, relató.

Por su parte, Gil señaló que actualmente quedan apenas unos pocos lugares disponibles para las vacaciones de invierno y que la situación es similar en buena parte del sector. “Vacaciones de julio está casi todo vendido, quedan los últimos lugares. En general, todas las agencias están más o menos en la misma”, afirmó.

Sin embargo, explicó que el proceso comercial fue más lento que en temporadas anteriores y que la demanda mostró señales de debilitamiento durante buena parte del período de ventas.

“Costó mucho más que otros años. La demanda está debilitada. No sabemos si por una combinación de una economía que está en una fase recesiva, sumándole la distracción que genera el Mundial para esta fecha”, sostuvo.

“Parece que vamos a llegar a buen puerto, pero en cualquier caso siempre con una baja entre el 10% y el 15% respecto a las vacaciones de julio del año pasado”, indicó.

Respecto al Mundial, Gil coincidió en que el torneo influyó sobre las decisiones de consumo de algunos viajeros, aunque aclaró que su impacto fue más indirecto que una sustitución masiva de destinos. “Hay gente que se ha ido al Mundial en vez de hacer el tradicional viaje de vacaciones de julio. Son ocasiones puntuales especiales”, señaló.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

En el caso de Jetmar, Brasil volvió a posicionarse como el principal destino para las vacaciones de invierno, aunque con una composición distinta a la observada durante Semana Santa. En este caso, Saldombide explicó que Río de Janeiro continúa siendo uno de los productos más vendidos gracias a la conectividad disponible, aunque el foco de la demanda se expandió hacia otros destinos del nordeste brasileño.

“Brasil sigue siendo el líder. Río sigue siendo estrella por la cantidad de lugares que tenemos volando a ese destino, pero también entran Salvador, Recife, Maceió, Maragogi y Natal-Pipa, destinos que capaz no se vendían tanto antes y que este año están muy en tendencia”, afirmó.

Para la ejecutiva, el gran diferencial de julio respecto a otros períodos vacacionales es la irrupción del verano europeo, que impulsa las ventas hacia ese continente. “Europa entra en juego y nosotros somos una agencia que impulsa mucho el viaje a Europa y que vende muy bien ese destino”, señaló.

En el Caribe, Saldombide destacó que los viajeros continúan eligiendo México y República Dominicana, aunque cada vez con mayor atención a las condiciones de las playas afectadas por el sargazo.

Dentro del ranking de preferencias también aparecieron destinos vinculados a la nieve, como Bariloche y Santiago de Chile, que le ganan la pulseada a otros por “la conectividad y los precios”.

Salidas grupales agotaron cupos

Desde la agencia de viajes Cisplatina, Laura Leiza, su gerenta, destacó que la temporada de vacaciones de julio mostró un crecimiento importante, especialmente impulsado por la demanda registrada para la primera semana del receso.

Leiza señaló que los destinos más solicitados fueron el nordeste de Brasil y Europa, que incluso logró superar al Caribe en volumen de ventas.

Cancún. Foto: Pixabay.

“Se vendieron muchos paquetes de pocos días para cortar el invierno, con especial interés por las playas europeas y los itinerarios a medida”, indicó.

Respecto al Caribe, observó una tendencia cada vez más marcada hacia destinos que ofrecen mejores condiciones frente al fenómeno del sargazo. “La demanda se concentró en destinos que históricamente han tenido menos sargazo, como Curazao, Aruba y Bayahibe, lo que demuestra que el pasajero está más informado y busca alternativas con mayor previsibilidad”, señaló.

Leiza también destacó el desempeño de las salidas grupales organizadas por la agencia, que agotaron sus cupos con varias semanas de anticipación, con la posibilidad de visitar países como Inglaterra, Escocia e Irlanda. Según indicó, únicamente a través de estas salidas grupales la empresa movilizará cerca de 100 pasajeros durante el período vacacional.