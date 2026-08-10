American Airlines anunció que va a retomar la ruta directa entre Montevideo y Miami con vuelos diarios, ¿cómo y cuándo operará?

American Airlines anunció que retomará su conexión directa entre Montevideo y Miami para la próxima temporada turística de verano, en la que volverá a ser la única aerolínea que ofrecerá vuelos sin escalas entre Uruguay y Estados Unidos.

La compañía reanudará el servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Aeropuerto Internacional de Miami el próximo 3 de diciembre. En una primera etapa, la ruta contará con vuelos diarios hasta el 2 de marzo de 2027.

A partir de esa fecha, la frecuencia se reducirá a tres vuelos semanales, que operarán los lunes, jueves y sábados, hasta el 28 de marzo de 2027, cuando finalizará la operativa prevista para la temporada.

La conexión será realizada con aviones Boeing 787-8, con capacidad para transportar a 234 pasajeros. La configuración de la aeronave contempla 20 asientos en clase Business, 28 en Premium Economy y otros 186 en la cabina principal.

De acuerdo con el itinerario informado por la aerolínea, los vuelos desde Miami partirán a las 22.55 horas y llegarán a Montevideo a las 10.10 horas del día siguiente. En sentido contrario, los servicios desde Carrasco despegarán a las 22.30 horas y aterrizarán en Miami a las 5.45 horas. En este caso, los horarios corresponden a la hora local y están sujetos a modificaciones.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

“Tras casi tres décadas de servicio dedicado a Uruguay, estamos encantados de reanudar nuestros vuelos diarios de temporada en Montevideo para el periodo de máxima actividad del verano”, afirmó Pascual Álvarez, director general de Operaciones para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de American Airlines.

El ejecutivo agregó que la compañía espera recibir a viajeros internacionales interesados en visitar Uruguay y, al mismo tiempo, brindar a los pasajeros uruguayos conexiones desde Miami hacia otros mercados.

Desde Aeropuertos Uruguay, en tanto, destacaron la importancia de la restitución de la conexión directa con Estados Unidos.

“La reactivación de esta ruta de American Airlines refuerza el acceso de Uruguay a Estados Unidos y amplía las opciones de viaje para los pasajeros que desean conectar nuestro país con nuevos destinos internacionales”, afirmó Matías Carluccio, director Comercial de Aeropuertos Uruguay.

Carluccio agregó que la compañía continuará trabajando para “apoyar el crecimiento de la conectividad aérea y ofrecer una experiencia de calidad a quienes llegan y salen de Carrasco”.