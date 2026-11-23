Mientras el Parlamento se apronta para recibir este martes a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien enfrentará una interpelación por el caso de Inés Miralles, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para endurecer las penas que reciben hoy quienes son condenados por un homicidio culposo —como le ocurrió a la anestesista en cuestión.

Lustemberg ha sido cuestionada por la decisión de rebajar la sanción de cinco a tres años de inhabilitación que el Ministerio de Salud Pública dispuso contra la profesional —y que días atrás el presidente Yamandú Orsi, junto con la propia ministra, revirtió—, pero el diputado Álvaro Perrone está enfocado en evitar que se repita la tragedia de fondo de este caso: que una anestesista involucrada en un caso de mala praxis cumpla en su casa, en un régimen de libertad a prueba, la sanción penal.

Con ese fin, Perrone planteó subir la sanción vigente en el artículo 314 del Código Penal, que quedaría redactado de la siguiente forma: "El homicidio culpable será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría. La aplicación del máximo se considerará especialmente justificada —salvo circunstancias excepcionales— cuando de la culpa resulte la muerte de varias personas o la muerte de una y la lesión de varias".

En la exposición de motivos, se fundamenta que "al tener un mínimo tan bajo (6 meses), los jueces y fiscales tienen un amplio margen para fijar penas inferiores a los 2 años de prisión, especialmente cuando el imputado es primario (no tiene antecedentes penales) o accede a un proceso abreviado".

"Bajo el Código del Proceso Penal (Ley N.º 19.293), cuando la pena impuesta no supera los 2 años de prisión y no existen ciertos agravantes específicos, el condenado suele acceder al régimen de libertad a prueba", añade el texto.

Y así ocurrió exactamente con Miralles, condenada el 18 de diciembre del año pasado en una audiencia en la que aceptó firmar un acuerdo abreviado por el que se decidió una sanción de 24 meses de prisión, sustituidos, precisamente, por libertad a prueba.

"La vida humana es el bien jurídico supremo —sigue el texto de Perrone—. Permitir que una conducta que termina con la vida de una persona (aunque sea sin intención directa, es decir, por imprudencia, impericia o negligencia) se salde sin prisión efectiva resulta desproporcionado frente a delitos contra la propiedad que sí conllevan cárcel".

La postura que asumirá Perrone este martes será clave, porque su voto y el de la diputada Silvana Pérez Bonavita son necesarios para que la cámara de representantes alcance cualquier mayoría que permita la aprobación de un pronunciamiento sobre las explicaciones que ofrezca Lustemberg.