La realización de grandes espectáculos deportivos y musicales en el Estadio Centenario podría generar millones de dólares en la economía uruguaya, principalmente por el gasto de los visitantes extranjeros en alojamiento, gastronomía y transporte. Una final de la Copa Libertadores —como la que se disputará el próximo sábado entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata— produciría unos US$ 26 millones de valor agregado bruto (VAB), mientras que un recital internacional aportaría unos US$ 10,6 millones, según el informe Espectáculos en el Estadio Centenario: efectos económicos directos e indirectos, elaborado por la consultora Vixion, bajo la dirección del economista Aldo Lema y con la participación de Ignacio Umpiérrez, Ignacio López y Daniel Falero.

El informe analiza dos escenarios hipotéticos de 50.000 asistentes. Para la final de la Libertadores supone que el 80% del público sería extranjero, mientras que para el recital considera una participación de visitantes no residentes del 25%. En ambos casos, los cálculos incluyen tanto el efecto directo del espectáculo como la actividad que se genera en otros sectores a través de sus proveedores.

En el escenario de la final de la Libertadores, los ingresos directos alcanzarían US$ 28,5 millones. De ese monto, US$ 7,5 millones corresponderían a la venta de entradas, US$ 1 millón al consumo dentro del estadio y su entorno, y US$ 20 millones al gasto turístico de los visitantes extranjeros. El estudio estimó que el valor agregado total sería de US$ 26 millones, unos US$ 16 millones por efectos directos y US$ 10 millones por los “encadenamientos con el resto de la economía”.

La actividad también tendría un efecto sobre los ingresos laborales. Según el análisis, unos US$ 14,4 millones se destinarían a remuneraciones, un monto equivalente al ingreso anual de alrededor de 800 trabajadores. De acuerdo con el estudio, esa cifra no representa puestos permanentes creados por el evento, sino que es una aproximación al volumen de trabajo movilizado, que incluye contrataciones temporales y jornadas parciales.

El estudio planteó, además, un escenario alternativo en el que la final enfrente a dos equipos brasileños. A partir del supuesto de que esos visitantes tienen un gasto por persona 30% superior, el VAB total subiría de US$ 26 millones a unos US$ 31,8 millones.

Por otro lado, el informe consideró los impactos económicos de un recital internacional de 50.000 personas, con un precio promedio de entrada de US$ 115. Para establecer ese valor, el informe tomó como referencia los dos conciertos que dio Shakira en el Centenario, que reunieron aproximadamente 103.000 espectadores y registraron una recaudación cercana a US$ 11,8 millones.

Shakira en el Estadio Centenario. Foto: Chris Cornejo.

Con esos supuestos, la venta de entradas generaría US$ 5,75 millones y el consumo dentro del estadio y sus alrededores, otro millón. A eso se sumarían unos US$ 4,7 millones de gasto turístico, bajo la hipótesis de que una cuarta parte de los asistentes serían visitantes no residentes, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario de US$ 125. Los ingresos directos alcanzarían así unos US$ 11,5 millones.

El valor agregado bruto total se ubicaría en US$ 10,6 millones, de los cuales US$ 7 millones serían efectos directos y US$ 3,6 millones indirectos. En tanto, las remuneraciones al trabajo sumarían aproximadamente US$ 5,7 millones.

La proporción de extranjeros fue una de las principales variables de esos cálculos. El estudio consideró tres escenarios para el recital: visitantes no residentes equivalentes al 10%, 25% y 40% del público. Con la asistencia y el precio de las entradas constantes, los ingresos directos variarían entre US$ 8,6 millones y US$ 14,3 millones, mientras que el VAB total iría de US$ 8,2 millones a más de US$ 13 millones, indicó el informe.

La diferencia se explica por el gasto adicional que los visitantes realizan en el país. Mientras que el consumo de los residentes puede sustituir parcialmente otros gastos que habrían ocurrido de todas formas en Uruguay, el informe destacó que el de los extranjeros representa una entrada adicional de demanda. Por eso, estudio señaló que la selección y promoción de espectáculos debería considerar especialmente su capacidad para atraer público regional.

El informe sostuvo que el impacto económico del Estadio Centenario “depende críticamente de la capacidad de los eventos para atraer visitantes y gasto desde el exterior”. En ese sentido, indicó que la realización de un espectáculo “no constituye por sí sola una ganancia equivalente para la economía”, sino que su impacto depende de la proporción de público extranjero, el tiempo que esté en el país y el gasto que haga en otras actividades.

¿Cómo compara Montevideo con otras ciudades?

Además del impacto potencial, el estudio analizó también las condiciones que enfrenta Montevideo para competir por giras y grandes espectáculos con ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile. La comparación mostró que, en términos nominales, producir un show en Montevideo cuesta alrededor de 30% más que en Santiago y 10% más que en Buenos Aires.

“No obstante, esta diferencia agregada esconde situaciones muy distintas entre componentes”, indicó el estudio.

Por lo que, al ajustar los valores por las diferencias generales en los niveles de precios de cada economía (mediante una aproximación basada en paridad de poder adquisitivo), la brecha prácticamente desaparece frente a Santiago y Montevideo pasa a presentar costos inferiores a los de Buenos Aires.

Según el informe, varios componentes directamente vinculados con la producción —como personal, sonido, iluminación, estructuras y publicidad— “presentan, en general, costos comparables o inferiores una vez realizada esta normalización”.

La principal diferencia se concentra en un conjunto más acotado de rubros: el recinto, (que incluye el alquiler y los restantes gastos asociados a la utilización del Estadio Centenario), los derechos de autor y las comisiones asociadas a la venta de entradas y los medios de pago.

Para un espectáculo de referencia cuyo costo total ronda los US$ 1,9 millones por función, el estudio estimó unos US$ 447.000 por el uso del estadio, US$ 249.000 por derechos de autor y US$ 320.000 por comisiones de venta y medios de pago.

En conjunto, esos tres conceptos superan el millón de dólares y representan más de la mitad del costo total considerado. “Esta concentración constituye uno de los principales resultados del estudio. La desventaja de Montevideo no parece provenir de que producir materialmente un espectáculo sea sistemáticamente más caro, sino de determinados componentes específicos de su estructura de costos”, indicó el informe.

Cinco recomendaciones para una mayor utilización del Estadio Centenario

El informe planteó cinco recomendaciones para que el Estadio Centenario se transforme en “una plataforma con mayor utilización y capacidad de generación de actividad económica”.

Entre ellas, revisar los derechos de autor, aranceles y comisiones por venta de entradas y medios de pago. En concreto, propuso desagregar los costos para identificar el origen de los aproximadamente US$ 320.000 que se pagan por función en concepto de comisiones.

También recomendó “revisar la estructura de costos” del Centenario y aprovechar las inversiones previstas para el Mundial 2030. La incorporación de infraestructura permanente o semipermanente para recitales “podría reducir” los gastos de montaje y desmontaje y distribuir los costos fijos entre más espectáculos.

El documento también propuso coordinar los trámites públicos —habilitaciones, seguridad, Bomberos, tránsito y Aduana— para dar previsibilidad a los productores.

A su vez, sugirió integrar la política de eventos con la estrategia turística, priorizando los espectáculos capaces de captar público regional y extender su estadía y gasto en hoteles, restaurantes y actividades culturales. “La competitividad no depende solamente de los costos monetarios, sino también de la previsibilidad de los procedimientos, los tiempos y las condiciones” que enfrenta un productor, señaló el informe.

Por último, recomendó crear un sistema permanente de información sobre los grandes espectáculos, que releve el origen de los asistentes, su gasto y estadía, los costos, el empleo y los proveedores locales. "Uruguay no puede modificar el tamaño relativo de su mercado ni eliminar las ventajas de escala de las grandes ciudades de la región, pero sí puede actuar sobre aquellos costos que dependen de su propia organización”, remarcó.