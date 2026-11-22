Durante décadas, Punta del Este fue sinónimo de vacaciones, playas y una intensa actividad concentrada principalmente en los meses de verano. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar. Cada vez más uruguayos y extranjeros eligen establecerse en Maldonado durante todo el año, impulsados por la búsqueda de una mejor calidad de vida, las posibilidades del trabajo remoto y una oferta inmobiliaria que busca adaptarse a las nuevas necesidades.

Este fenómeno, que tomó mayor impulso después de la pandemia, está modificando el funcionamiento del mercado inmobiliario del departamento. Ahora, ¿cómo ven a este fenómeno los desarrolladores y agentes inmobiliarios?

La directora de Covello Propiedades, Alejandra Covello, señaló a El País que el crecimiento de la población estable de Punta del Este ya se refleja tanto en el mercado inmobiliario como en la actividad cotidiana del departamento.

Según explicó, existe un número creciente de personas que llegan a Maldonado y permanecen durante períodos considerablemente más largos que las vacaciones tradicionales. En algunos casos, se instalan durante seis meses o alternan su residencia entre Punta del Este y otras ciudades.

La empresaria sostuvo que esta tendencia también se manifiesta en el consumo y la actividad comercial, incluso fuera de los meses de mayor movimiento turístico. Covello también indicó que buena parte de quienes adquieren viviendas para instalarse en Maldonado son extranjeros y uruguayos provenientes de Montevideo.

Sin embargo, sostuvo que el crecimiento de la demanda también está generando dificultades para encontrar propiedades destinadas al alquiler permanente, especialmente en el segmento de alta gama.

“Hay mucha gente que está pidiendo alquiler anual de productos premium y esos alquileres están en déficit”, aseguró.

En materia de compraventa, Covello destacó que la oferta inmobiliaria se ha diversificado para atender distintos perfiles. Por un lado, aparecen proyectos de menor escala, ubicados aproximadamente a 300 metros de la rambla, con edificios de tres o cuatro pisos y servicios más reducidos.

Edificios en Punta del Este. foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

En ese segmento, los precios se ubican generalmente entre US$ 250.000 y US$ 350.000, con apartamentos de uno, dos y, en algunos casos, tres dormitorios. Según explicó, estas propuestas han permitido atender la demanda de compradores jóvenes que buscan establecer su primera vivienda en el departamento.

En el otro extremo se encuentran las grandes torres de lujo, con apartamentos frente al mar y una amplia variedad de servicios. En estos edificios, las unidades de un dormitorio pueden comenzar alrededor de US$ 400.000, mientras que los penthouses más exclusivos alcanzan valores de US$ 4 millones o US$ 5 millones.

En cuanto a los alquileres, indicó que una unidad premium de un dormitorio puede partir de US$ 1.200 o US$ 1.300 mensuales en contratos anuales, mientras que durante una quincena de temporada alta puede alcanzar aproximadamente US$ 5.000.

Para apartamentos de tres dormitorios en torres de lujo, uno de los productos más solicitados, los alquileres durante la primera quincena de enero pueden oscilar entre US$ 20.000 y US$ 40.000, dependiendo de las características y los servicios del edificio.

“Acá tenés una situación muy particular, que es igualar estos alquileres al servicio de hotelería”, expresó, en referencia a edificios que cuentan con servicio de mucama, conserjería, piscinas, restaurantes, salas de cine, instalaciones deportivas y hasta supermercados.

De cara al próximo año, Covello manifestó expectativas favorables y destacó el interés de compradores extranjeros, que encuentran en Uruguay condiciones atractivas para establecerse e invertir. En particular, mencionó los beneficios tributarios disponibles para quienes trasladan su residencia fiscal al país, así como las condiciones de acceso al mercado inmobiliario para compradores del exterior.

En tanto, Santiago Tarasido, presidente y CEO de la constructora y desarrolladora Criba, dijo que en Maldonado “la tradicional segunda residencia de verano empieza a convivir con un modelo de uso mucho más extendido a lo largo del año”.

Edificios en Punta del Este. Foto: Archivo.

“Estamos ante un cambio cultural que trasciende lo inmobiliario. Durante décadas, la segunda residencia estuvo asociada a las vacaciones. Hoy, la flexibilidad laboral, los cambios en los hábitos de vida y una mayor valoración del entorno natural están modificando esa lógica”, sostuvo.

Según Tarasido, Uruguay “está dejando de ser exclusivamente un destino de vacaciones para consolidarse también como un destino de vida”.

En ese sentido, los registros oficiales acompañan el análisis de Tarasido. En 2025, la Dirección Nacional de Migración concedió 2.580 residencias permanentes a ciudadanos argentinos, la primera nacionalidad entre las residencias Mercosur. Por otro lado, en el primer semestre de 2026 Maldonado registró 4.571 compraventas, 9,5% más que en igual período de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Solo en el mes de agosto el departamento concentró el 17,01% de las 4.838 altas de compraventa del país, detrás de Montevideo (33,59%) y Canelones.

La oferta también creció en paralelo. Entre 2015 y 2025 la Intendencia de Maldonado aprobó 5.921.281 m² de construcción, 748.373 m² en el último año, y el número de trabajadores del rubro aumentó un 46%.

Esta transformación, explicó, obliga a las desarrolladoras a repensar las características de sus proyectos, incorporando servicios que faciliten la permanencia de los propietarios durante períodos prolongados.

El empresario agregó que esta evolución también se observa en mercados internacionales como “Miami y algunos destinos del Mediterráneo”, donde los desarrollos residenciales buscan ofrecer experiencias que combinan comodidad, privacidad y servicios.

Como ejemplo de esta nueva orientación del mercado, Tarasido mencionó el proyecto FARO, que Criba impulsa en José Ignacio, una zona históricamente caracterizada por “la naturaleza, la tranquilidad y la baja densidad”.

Horizontes: además de Cipriani, Criba desarrolla emprendimientos en José Ignacio y en +Colonia, entre otros.

La propuesta consiste en desarrollar “apartamentos de alta gama en las cercanías del pueblo”, combinando las comodidades habituales de un edificio residencial con características asociadas a una vivienda individual.

Tarasido sostuvo que el desafío consiste en acompañar la evolución de la demanda sin modificar las características que hacen atractiva a la zona. “Por eso planteamos un desarrollo de pocas unidades, integrado a un entorno arbolado”, agregó.

El ejecutivo consideró que los compradores de propiedades de alta gama valoran cada vez más los atributos relacionados a los espacios naturales, en lugar de priorizar exclusivamente la superficie construida o la cantidad de instalaciones disponibles.

“No siempre el lujo tiene que ver con tener más. Muchas veces tiene que ver con tener menos: menos ruido, menos densidad y menos preocupaciones”, concluyó.

Por último, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este, Javier Sena, también destacó el crecimiento de la cantidad de personas que eligen establecerse en el departamento durante todo el año, una tendencia que, según indicó, se aceleró especialmente después de la pandemia.

Explicó que entre los nuevos residentes se encuentran familias que se trasladan por motivos laborales, trabajadores que desarrollan sus actividades de forma remota y personas mayores que buscan disfrutar de una vida más tranquila, como mencionó Tarasido.

El dirigente también señaló que la transformación resulta visible en distintas localidades del departamento, donde la circulación de vehículos y personas se mantiene elevada incluso fuera de la temporada turística.

En cuanto a la procedencia de quienes se instalan en Maldonado, Sena indicó que predominan los uruguayos, seguidos por los argentinos y residentes de otros países.

“Acá vemos a alguien hablando alemán o inglés, y antes prácticamente no pasaba durante el invierno. Hoy ya es muy común escuchar gente hablar en otros idiomas”, comentó.

Sin embargo, al igual que Covello, advirtió que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado es la limitada disponibilidad de viviendas para alquiler anual.

Edificios en Punta del Este, vista aerea, foto Figueredo, corresponsal Maldonado, Archivo El País, 20070808 Archivo El País

Según explicó, la demanda proviene de distintos sectores de la población, incluidos trabajadores que se trasladan al departamento y estudiantes del interior del país que llegan para cursar carreras universitarias.

En este último caso, mencionó la presencia de instituciones universitarias que contribuyen a generar movimiento residencial durante todo el año.

“Hay muy poca oferta de vivienda para alquilar, la verdad que muy poca”, afirmó.

Sena agregó que las dificultades también alcanzan a los trabajadores temporales que llegan a Maldonado durante los meses de verano y necesitan encontrar alojamiento a precios compatibles con sus ingresos.

Respecto a las perspectivas para 2027, Sena prevé un escenario de estabilidad, con niveles de actividad similares a los de este año.

También destacó la apertura de nuevos comercios y centros comerciales, que podrían contribuir a generar oportunidades laborales y sostener el crecimiento de la población residente.