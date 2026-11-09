Inmuebles exclusivos en Montevideo: los precios y barrios de las viviendas más caras de octubre

Las 20 propiedades de mayor valor a la venta relevadas por Inmuebles de Gallito Luis en octubre se ofrecen por precios de hasta más de US$ 6 millones. Se trata de 10 casas y 10 apartamentos ubicados en distintos barrios de Montevideo, entre los que se destacaron Carrasco, Puerto Buceo y Punta Carretas como las zonas que concentran buena parte de la oferta más costosa. El relevamiento incluye propiedades de grandes superficies, varios dormitorios en suite, piscinas y garajes para varios vehículos. ¿Cuáles son las propiedades más exclusivas del mercado inmobiliario uruguayo?

El top 10 de casas más caras a la venta

Entre las 10 casas de mayor valor, la más destacada de todas se encuentra en Carrasco y tiene un precio de venta de US$ 6,2 millones, consta de seis dormitorios y 11 baños, distribuídos en cuatro niveles. En su subsuelo cuenta con una sala de cine y spa, además de un garage cerrado para tres autos. También cuenta con un gran jardín y barbacoa.

La casa más cara a la venta relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Broker Bienes Raíces.

En el segundo puesto de las casas más caras del mes de octubre relevadas por Inmuebles de Gallito Luis se encuentra otra propiedad en Carrasco con un precio de venta de US$ 3.999.000 sobre la calle Deauville y General Nariño. Tiene tres dormitorios en suite, piscina climatizada y garage cerrado para dos autos, además de un estacionamiento para más vehículos.

La segunda casa más cara a la venta relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Remax.

En el tercer lugar también aparece otra propiedad en Carrasco, en este caso a un precio de venta de US$ 3,5 millones, ubicada sobre la Rambla Tomás Berreta. Cuenta con cinco dormitorios en suite más otros cuatro baños.

La tercer casa más cara a la venta en Montevideo relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Gallito Luis.

En el cuarto puesto se ubica una propiedad que también está ubicada en el barrio mencionado anteriormente, ubicada sobre la Avenida General Rivera, a unos 500 metros de la Rambla Tomás Berreta. La casa tiene un valor de US$ 3,3 millones y cuenta con 7 dormitorios y 10 baños. En el exterior suma dos terrazas al frente y una al fondo, con un amplio jardín con piscina y barbacoa.

La cuarta casa más cara relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Gallito Luis.

El quinto lugar de las casas más caras en Montevideo en octubre también es ocupado por otra propiedad de Carrasco, en este caso a un precio de venta de US$ 2.690.000. Tiene cinco dormitorios, cuatro baños, garaje cerrado para cuatro vehículos y losa radiante a combustible, además de una barbacoa cerrada con estufa a leña y piscina.

La quinta casa más cara relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Gallito Luis.

Jacinto Vera es el barrio que cuenta con la sexta casa más cara de Montevideo en el mes de octubre. Tiene un precio de venta de US$ 2,6 millones, es una casa de época al estilo art decó que cuenta con cinco dormitorios y tres garajes independientes.

Casa ubicada en Jacinto Vera. Foto: Etxe Bienes Raíces.

Carrasco vuelve a aparecer en el listado a través de la séptima casa más cara de la capital uruguaya en octubre. Se trata de una propiedad con un precio de venta de US$ 2,3 millones sobre la calle Viña del Mar y Lido. Tiene ocho dormitorios (dos de ellos en suite) y una cochera techada para aproximadamente seis autos, además de un garaje cerrado para tres autos más.

La séptima casa más cara relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Etxe Bienes Raíces.

En el octavo lugar aparece otra casa en Carrasco, esta vez a un precio de venta de US$ 2,2 millones, con cuatro dormitorios (dos de ellos en suite), un estar diario con estufa a leña y un subsuelo con playroom y gimnasio, además de un garaje para tres autos.

La octava casa más cara a la venta relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Gallito Luis.

El noveno puesto se lo lleva otra propiedad en Carrasco, en este caso a un precio de venta de US$ 2.163.000 con cinco dormitorios, tres de ellos ubicados en el segundo piso. También cuenta con cerco perimetral eléctrico.

La novena casa más cara relevada por Inmuebles de Gallito Luis en octubre. Foto: Golf Inmobiliaria.

El décimo puesto de las casas más caras de Montevideo en el mes de octubre relevadas por Inmuebles del Gallito Luis se lo lleva una propiedad ubicada en el barrio Pocitos a US$ 2,1 millones con numerosos cuartos y baños, además de una amplia cocina con comedor y garage. Está ubicada sobre Bulevar General Artigas y Charrúa.

Apartamentos

Entre los 10 apartamentos de mayor valor de Montevideo, el más caro es uno en la rambla del Puerto Buceo a un precio de venta de US$ 5.283.474. Cuenta con cuatro dormitorios en suite y un baño social además de un estudio independiente en el subsuelo y cuatro lugares de garaje fijos. En los espacios comunes se puede encontrar un solarium, piscina exterior climatizada, sauna y spa y un gimnasio.

El apartamento más caro de Montevideo relevado por Inmuebles de Gallito Luis en octubre. Foto: Arqui Brokers.

El segundo apartamento más caro en el mes de octubre en Montevideo también está en Puerto Buceo, a un precio de venta de US$ 3.483.355. Cuenta con cuatro dormitorios en suite y un baño social, además de cuatro lugares de garaje fijos. Al igual que el departamento anterior, en los espacios comunes cuenta con solarium, piscina exterior climatizada, sauna y spa y también un gimnasio.

El tercer puesto se lo lleva un penthouse ubicado en el barrio Punta Carretas, a un precio de venta de US$ 3.302.000. Tiene tres dormitorios en suite, baño social y garaje doble.

El tercer apartamento más caro de Montevideo en el mes de octubre relevado por Inmuebles del Gallito Luis. Foto: Golf Inmobiliaria.

El cuarto puesto en apartamentos más caros del mes de octubre se lo lleva una unidad en Punta Gorda, a un precio de venta de US$ 3.150.000. Cuenta con cuatro dormitorios en suite, tres garajes y baño social.

El cuarto apartamento más caro de Montevideo en octubre relevada por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Etxe Bienes Raíces.

El quinto puesto en apartamentos se lo lleva una propiedad de Punta Carretas a US$ 3 millones. Cuenta con tres dormitorios (uno de ellos en suite) con garage doble. Se encuentra a una cuadra del Punta Carretas Shopping y está frente al Club de Golf, a metros de la rambla. También cuenta con un jacuzzi para cuatro personas y un sauna.

Carrasco vuelve a aparecer en el listado con el sexto puesto de apartamentos, en este caso con uno a un precio de venta de US$ 2.991.597. Tiene tres dormitorios en suite, playroom y hasta una cava de vinos.

Sexto apartamento más caro relevado por Inmuebles del Gallito Luis. Foto: Golf Inmobiliaria.

El séptimo puesto se lo lleva un apartamento que también vuelve a estar ubicado en Carrasco, esta vez a un precio de US$ 2.940.342. Cuenta con cuatro dormitorios (tres de ellos en suite) y dos baños más, con parrillero y tres cocheras propias.

El séptimo apartamento más caro de Montevideo en octubre relevado por Inmuebles del Gallito Luis. Foto: Nicolás de Modena Inmobiliaria.

El octavo puesto lo tiene otra propiedad en Carrasco, a un precio de US$ 2.510.023. Esta unidad tiene tres dormitorios en suite, un baño extra y tres cocheras incluídas.

El noveno puesto más caro de Montevideo tiene un precio de US$ 2.488.680 y se encuentra en Puerto Buceo. Se encuentra en construcción y se estrenará en diciembre de este año. Tiene tres dormitorios en suite, además de un baño social. A su vez, cuenta con un estudio independiente en el subsuelo, además de tres lugares fijos de garage.

El décimo apartamento más caro de Montevideo en octubre relevado por Inmuebles de Gallito Luis. Foto: Alpha Realtors Inmobiliaria.

En el último puesto de los 10 apartamentos más caros de Montevideo en octubre aparece una propiedad en Carrasco a US$ 2.431.000. En este caso, cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños, además de varios amenities, tales como: barbacoa, baulera privada, parrillero, solarium, piscina, losa radiante y una cava refrigerada propia.