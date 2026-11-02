Nuevos precios de alquiler y venta de viviendas: los 10 barrios más caros y más baratos en Montevideo en setiembre

¿Qué pasó en setiembre con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a agosto de este año? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos? Estas y otras respuestas surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de la sección Economía de El País y de Inmuebles del Gallito Luis que se publican mes a mes y relevan información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analizan en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en la capital del país.

El Índice Global de Inmuebles Data mostró una caída en la oferta de propiedades en setiembre respecto a agosto de 7,02%.

Precio de venta

El valor de venta de viviendas solicitado bajó en setiembre respecto a agosto. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta bajaron 0,48% en setiembre.

En la comparación interanual, los valores de venta (ofertados) de propiedades bajaron 72,6%.

En tanto, el índice para apartamentos refleja una estabilidad en los precios ofertados en setiembre respecto a agosto. Por su parte, el índice de precios de casas para la venta mostró una caída de 6,91% en setiembre respecto a agosto.

Compra y alquiler de propiedades. Foto: Canva.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en dólares) en venta fue de US$ 120.015 en setiembre, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de US$ 160.467.

Por otro lado, para los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en US$ 227.942 en el mes de setiembre. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en US$ 408.839, mientras que los apartamentos de cuatro dormitorios se ubicaron en US$ 594.882.

En esta ocasión, el precio promedio de venta de una propiedad en Montevideo se ubicó en US$ 203.274 ante los datos mencionados anteriormente, elaborados por el economista Gabriel Verdún.

Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en Carrasco (US$ 4.652 el m2), seguido por Puerto Buceo (US$ 4.525 el m2), Parque Rodó (US$ 4.382 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 4.324 el m2), Carrasco Norte (US$ 4.304 el m2), Punta Carretas (US$ 4.251 el m2), Barra de Carrasco (US$ 4.242 el m2), Villa Biarritz (US$ 4.117 el m2), Pocitos (US$ 4.050 el m2) y Golf (US$ 4.021 el m2).

En tanto, los 10 barrios más baratos por m2 en apartamentos en setiembre fueron Cerro (US$ 1.002 el m2), Colón (US$ 1.106 el m2), Malvín Norte (US$ 1.166 el m2), Belvedere (US$ 1.177 el m2), Lezica (US$ 1.226 el m2), La Teja (US$ 1.233 el m2), Aires Puros (US$ 1.241 el m2), Cerrito (US$ 1.259 el m2), Sayago (US$ 1.368 el m2) y Maroñas (US$ 1.398 el m2).

Por otro lado, el precio promedio del m2 más caro para casas está en Carrasco Norte (US$ 3.544 el m2), seguido por Punta Carretas (US$ 2.999 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 2.979 el m2), Carrasco (US$ 2.719 el m2), Pocitos (US$ 2.479 el m2), Parque Batlle (US$ 2.335 el m2), Buceo (US$ 2.212 el m2), Parque Rodó (US$ 2.193 el m2), Malvín (US$ 2.115 el m2) y Cordón (US$ 1.877 el m2).

En cambio, los 10 barrios más baratos por m2 en casas en el mes de setiembre fueron Las Acacias (US$ 670 el m2), seguido por Cerro (US$ 684 el m2), Nuevo París (US$ 712 el m2), Piedras Blancas (US$ 766 el m2), Jardines del Hipódromo (US$ 768 el m2), Punta Rieles (US$ 819 el m2), Maroñas (US$ 824 el m2), Camino Maldonado (US$ 838 el m2), Belvedere (US$ 907 el m2) y Villa Española (US$ 939 el m2).

Precio de alquiler

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arrojó que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo bajó en setiembre 0,76% respecto a agosto. En tanto, en la comparación interanual (frente a agosto de 2025), el precio promedio de alquileres ofrecidos bajó 3,53%.

Alquiler de casa. Foto: Ricardo Figueredo

En este caso, el índice de alquileres para apartamentos bajó 1,24% en setiembre frente a agosto y el índice de precios de alquiler para casas bajó 4,33% en la misma comparación.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente (en pesos uruguayos) en alquiler fue de $ 23.049 en setiembre, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de $ 29.175.

Por otro lado, si nos referimos a los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en $ 39.781 en el mes de setiembre. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en $ 68.756, mientras que los de cuatro dormitorios se ubicaron en $ 87.492.

En esta ocasión, el precio promedio para alquilar una propiedad en setiembre en Montevideo fue de $ 36.099, en base a los datos mencionados anteriormente.

Ahora, ¿cuáles son los barrios más caros y los más baratos para alquilar según el informe Inmuebles Data?

En apartamentos, Carrasco aparece como el barrio más caro de la lista ($ 75.066 al mes), seguido por Puerto Buceo ($ 67.901), Golf ($ 63.161), Carrasco Norte ($ 55.220), Punta Carretas ($ 47.908), Barra de Carrasco ($ 47.875), Villa Biarritz ($ 44.546), Buceo ($ 41.723), Punta Gorda ($ 40.681) y Pocitos ($ 40.263).

En contrapartida, los barrios más baratos para alquilar apartamentos son Nuevo París ($ 16.857), La Teja ($ 18.600), Colón ($ 19.447), Cerrito ($ 20.000), Malvín Norte ($ 20.433), Sayago ($ 21.364), Unión ($ 23.016), Aires Puros ($ 23.133), La Comercial ($ 23.385) y Brazo Oriental ($ 25.211).

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

Por otro lado, los barrios más caros para alquiler de casa en Montevideo en setiembre fueron Carrasco ($ 149.043), seguido por Punta Gorda ($ 133.908), Punta Carretas ($ 124.159), Pocitos ($ 93.709), Carrasco Norte ($ 88.508), Parque Rodó ($ 76.460), Buceo ($ 68.442), Centro ($ 67.166), Parque Batlle ($ 50.300) y Malvín ($ 46.026).

Por el contrario, los 10 barrios más baratos para alquiler de casas en Montevideo son Manga ($ 17.298), La Teja ($ 20.606), Maroñas ($ 22.066), Malvín Norte ($ 23.125), Colón ($ 24.772), Sayago ($ 24.953), Belvedere ($ 28.880), Unión ($ 36.609), La Blanqueada ($ 39.830) y por último Aguada ($ 41.580).