Con la entrada en vigencia de un nuevo acuerdo, Lubetkin celebró el cierre de un "gran año" para el gobierno

El gobierno y el Frente Amplio celebraron este domingo la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), instancia que se celebró con un evento formal en la ciudad de Oslo, Noruega, en donde estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Desde la capital noruega, el canciller dio una conferencia de prensa en la que destacó que, con el inicio de los efectos de este acuerdo, Uruguay y su gobierno cierran un "gran año", teniendo en cuenta tanto logros en política interna como externa —en donde también debe tenerse en cuenta el comienzo de la vigencia del acuerdo con la Unión Europea, vigente desde mayo.

"Estamos terminando con todos estos acuerdos operativos y que tienen que demostrar resultados concretos, y esos resultados —sostuvo el canciller— pasan por más fuentes de trabajo, por elevar los aspectos comerciales y por reducir la pobreza".

El EFTA está integrado por Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Se trata de un bloque que, como destacó Lubetkin e informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más temprano este domingo, conforma un mercado de 15 millones de personas y sus países se posicionan entre los de mayor ingreso per cápita del mundo.

Esta asociación de países europeos, agregó el comunicado oficial, tiene un "peso económico significativo", ya que registra un producto interno bruto cercao a los 1,4 billones de dólares. "Sus cuatro integrantes se posicionan entre los países con mayor ingreso per cápita del mundo", subrayó el MEF en su sitio web.

"Al completarse la entrada en vigor con los cuatro países del EFTA, Mercosur tendrá acceso al mercado de 31 países europeos, los que representan más del 90% del PIB europeo", concluyó la comunicación de la cartera, que lidera Gabriel Oddone.

La noticia fue celebrada por, entre otros, el senador frenteamplista Daniel Caggiani. "¡Seguimos desarrollando oportunidades para los uruguayos y uruguayas!", escribió en su cuenta de X.