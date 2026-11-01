Los católicos se preparan para León XIV: pintaron las letras de Montevideo y mostraron el mini papamóvil

El cardenal Daniel Sturla hace la señal de la cruz en el aire y la gente que se acercó a la rambla de Buceo imita el movimiento.

Falta menos de una semana para que el papa León XIV llegue a Uruguay, pero esta mañana nubosa de sábado sirve de previa.

La Iglesia está presentando el “mini” papamóvil que se preparó para que el sumo pontífice, que aterrizará recién operado de un tumor en un pulmón, pueda usarlo si lo necesita en trayectos donde estaba previsto que camine.

Este evento, por pequeño que parezca, habilita a que los católicos ya empiecen a celebrar la visita de su líder mundial.

Congregados primero al lado de la Aduana de Oribe le cantan a la Virgen de los Treinta y Tres, rezan entre todos y se ríen de los chistes de Juan Andrés Verde, conocido popularmente como el Gordo Verde.

Pero la experiencia de este sábado va más allá de Buceo. Desde allí, los católicos harán una caravana imitando el trayecto que en unos días hará el sumo pontífice.

“Hay muchos uruguayos que quizás todavía no les cayó la ficha que viene el Papa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Estamos convocados a hacer una caravana ruidosa”, arenga el Gordo Verde. “Que la gente sienta las bocinas y diga: ¿qué está pasando?”, continúa.

La caravana los llevará por 18 de Julio hasta la Plaza Independencia, donde León XIV se reunirá con el presidente Yamandú Orsi para luego dirigirse a la catedral en Ciudad Vieja.

El recorrido por la avenida, en realidad, lo hará en el papamóvil grande. Este más pequeño lo usará en el recorrido por el barrio histórico y en cualquier otra instancia a lo largo de su estadía de tres días en Uruguay, donde lo precise.

Letras

En su camino de vuelta, la caravana de católicos se detiene en las letras de Montevideo, a la altura de Kibón, no muy lejos de donde partió en primer lugar.

Vuelve a aglomerarse gente. Personas de todas las edades, ancianos, adultos y niños, tienen puestas banderas de León XIV como capas.

Algunos están emocionados simplemente porque venga un Papa. Ese es el caso de un joven de Salto que recuerda que Juan Pablo II visitó su departamento, pero antes de que él naciera. Una mujer de Tacuarembó cuenta que durante la visita de aquel Papa se quedó con las ganas de verlo, pero no pudo viajar.

Otros católicos, en cambio, están más familiarizados con la trayectoria del papa actual León XIV (o Robert Prevost, el nombre con el que nació).

Una señora dice que es “impresionante” lo que hizo en Perú y hace referencia a las imágenes de Prevost durante la pandemia que lo muestran caminando por las calles vacías de Chiclayo dando bendiciones.

Otro hombre, que también conoce aspectos de la biografía de Prevost, destaca principalmente que vaya a visitar Uruguay a pesar de haber sido operado de un cáncer de pulmón hace menos de un mes. “De alguna manera está arriesgando su salud. Podría no venir”, dice a El País, pero celebra que lo haga de todas formas.

Los católicos se sacan fotos con las letras de Montevideo. Este letrero, icónico de la ciudad, se suele teñir de distintos colores: ha sido violeta por el 8M y ha adoptado los tonos de la bandera de la diversidad.

Iglesia Católica uruguaya León y Sturla De acuerdo a lo previsto, el cardenal Daniel Sturla, la principal figura en la Iglesia Católica uruguaya, acompañará al Papa durante su trayecto en el papamóvil. Sturla espera además estar en los tres departamentos que visitará León XIV: Montevideo, Paysandú y Florida. La visita comenzará el próximo viernes 6 de noviembre y terminará el domingo 8. Los dos eventos principales que tendrán lugar en la capital serán el sábado: la recorrida en Casavalle y la celebración en el Estadio Centenario.

Ahora las letras están pintadas de blanco y amarillo, los colores del Vaticano. La intervención fue realizada por las artistas Giovanna Gil Alves y Laura Morás.

La intención original era ilustrar el rostro del papa en las letras, pero la Intendencia de Montevideo solo les permitió que le cambiaran el color. “Nos pusieron muchas reglas, pero nos dieron la autorización”, dice el Gordo Verde.

Un camión trasladó el mini papamóvil hasta las letras de Montevideo. El sacerdote se sube al trailer para dirigirse a la gente. Destaca que el letrero es un signo de que “el Uruguay entero recibe al papa León”.

Además, durante su discurso, consigue algo insólito. La conexión que logra con el público es tal que pide que se aplauda a los inspectores de tránsito por haberlos acompañado durante toda la caravana y la gente lo hace.

Las personas no solo se dan vuelta y aplauden, sino que también gritan en agradecimiento a los trabajadores de la intendencia que los observan sonriendo desde la calle.

Finalmente, el sacerdote cuenta también cómo fue la preparación de este pequeño vehículo, que estuvo a cargo del presidente de Ayax, Alejandro Curcio. “Nos enteramos de pronto que el papa León iba a ser intervenido. Que era algo difícil y no sabíamos si iba a venir o no”, recuerda Verde sobre el diagnóstico de cáncer que se conoció semanas atrás. “¿Qué pasó? Teníamos que prever un papamóvil mini, alternativo, para hacerle la más fácil al papa León que viene con medio pulmón”, sigue.

“Llamamos a la gente de Ale Curcio y en una semana lo hicieron”, concluye el sacerdote y la gente grita “¡bravo!”.

El vehículo es un carro de golf que fue adaptado para el Papa. El piso fue diseñado para evitar caídas y en el vehículo entran cuatro personas sentadas.

El propio Sturla lo prueba. Lo hace solo porque el Gordo Verde le insiste y logra que la gente le grite al cardenal: “¡Que se suba, que se suba!”.

Sturla se sienta en los asientos traseros y levanta el pulgar.