Fuerza Aérea detalló restricciones al uso de drones durante la visita del papa León XIV: las zonas prohibidas

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó este viernes las restricciones al uso de drones por la visita del papa León XIV a Uruguay los próximos 6, 7 y 8 de noviembre. Las medidas tienen como fin garantizar "la seguridad del espacio aéreo, de las autoridades y de las personas que participen en las actividades previstas".

En Montevideo las zonas restringidas serán el Estadio Centenario, la Plaza Independencia, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad Católica del Uruguay.

Por otra parte, en el departamento de Paysandú se verán restringidas las zonas del Parque Londres París y la Basílica Nuestra Señora del Rosario, en Florida el Hipódromo Irineo Leguizamo y la Catedral de Florida, y, en Juanicó, departamento de Canelones, la Parroquia "Santa Teresita".

Zonas prohibidas en Montevideo para vuelos de drones durante la vista del papa León XIV. Foto: FAU.

Zonas prohibidas de vuelo para drones en Paysandú durante la visita del papa León XIV. Foto: FAU.

Zona de prohibición de vuelo de drones en Florida y Juanicó. Foto: FAU.

"Se recuerda que el uso de drones y la realización de vuelos no autorizados en las zonas restringidas serán fiscalizados por la Fuerza Aérea Uruguaya, pudiendo dar lugar a las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente", señalaron desde la Fuerza Aérea.

Preparan un mini papamóvil para la llegada de León XIV a Uruguay: así es el diseño y para qué se usará

El CEO de Toyota en Uruguay, Alejandro Curcio, informó el pasado viernes que recibió “un llamado y un proyecto muy importantes”, a saber, construir el mini papamóvil que utilizará León XIV durante su visita a Uruguay .

A través de un video en su cuenta de Instagram, Curcio contó que fue el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde quien le hizo el encargo especial. “Para mí es un honor, un orgullo, haber recibido ese pedido. Es una de las cosas que uno no se imagina en la vida”, expresó emocionado.

Según detalló Curcio, el mini papamóvil “es un carro estándar de golf”, en el que el papa va parado. El piso se está diseñando para evitar caídas.

Además, en el video uno de los diseñadores explica cómo se consiguen el equilibrio y la seguridad en un vehículo de estas características: “Sabemos que el auto, de eje a eje, tiene unos 1,66 m; sabemos que pesa 464 kg. Está hecho para cuatro pasajeros sentados, nosotros vamos a hacer el cálculo para cinco, donde uno va a ir parado. Entonces el punto de gravedad va a estar más arriba”.

Otro de los integrantes del equipo que construye el mini papamóvil explicó que también trabajan en el equilibrio de la potencia, para que no tenga salidas bruscas.

En cuanto al diseño, el vehículo será blanco y tendrá ploteado el escudo papal, que también se bordará en los asientos.

Los conocidos como mini papamóviles son utilizados durante los viajes papales para ingresar a espacios cerrados como los estadios. Este vehículo es de pequeño porte, tiene una estructura metálica para que el papa vaya parado y sujeto y tiene los laterales abiertos para subir y bajar con facilidad a saludar a los fieles.