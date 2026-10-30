El papa León XIV recibirá un óleo sobre tela que representa a San Agustín en su visita a la UCU el 7 de noviembre

El 20 de mayo de este año el rector de la Universidad Católica, Julio Fernández Techera, le mandó un mensaje de WhatsApp al artista Leandro Gómez Guerrero, que pintó la Capilla del Encuentro en esa casa de estudios (donde representó al recordado “Padre Cacho”) y que dirige allí la carrera de Artes Visuales. Le pidió, sin mucho preámbulo, un cuadro para regalarle al papa León XIV.

El rector quería hacerle un regalo institucional al Papa que visitará la tarde del sábado 7 de noviembre el Aula Magna de la universidad donde en 1988 estuvo Juan Pablo II y su idea era que la obra representase a San Agustín. Es que León XIV, cuando era solamente Robert Prevost, fue la máxima jerarquía mundial de la orden agustina y, de esta forma, el presente se vincularía con su historia personal previa a su elección como pontífice.

Gómez contó a El País que comenzó entonces a investigar las representaciones gráficas de San Agustín y notó que siempre aparecía como una persona mayor, barbada y escribiendo. Luego, tras leer las “Confesiones” de San Agustín, coincidió con el rector en que lo mejor sería representarlo en el momento de su conversión al cristianismo en el año 386, cuando tenía 32 años. En las “Confesiones” San Agustín cuenta que lo hizo al leer unos párrafos de San Pablo que llamaban a los cristianos a dejar la vida disipada.

“El rector siempre te desafía a dar un pasito más, a no quedarte en la zona de confort. Me dio mucha libertad y no estaba todos los días preguntando cómo iba la obra. Me dijo que no me apurara, que pensara. Disfruté mucho del proceso”. La idea era que el cuadro emocione, sorprenda y entusiasme al papa, sostuvo.

Leandro Gómez Herrero.

El resultado es un óleo sobre tela de 40 centímetros de base y 50 de alto, no demasiado grande para que sea fácil de transportar y eventualmente ser colgado en las habitaciones de León. El modelo fue Federico de Souza, estudiante de Artes Visuales, que accedió a participar de las sesiones de fotos previas. De Souza, al igual que Gómez, es creyente y se entusiasmó por el ofrecimiento. En la obra se utiliza el claroscuro que remite al artista italiano Caravaggio (1571-1610) al que Gómez admira.

San Agustín aparece recibiendo luz desde lo que sería su costado izquierdo. Sus indumentarias son de color azul (el color de la virgen María) y ocre. Como en sus “Confesiones” San Agustín contaba que marcó con un dedo la página que contenía el pasaje que llevó a su conversión, su mano izquierda aparece con algunos de sus dedos dentro de un libro y su derecha tiene el índice y el mayor levantados en gesto de bendición. “Es como que recibió la fe y ya la transmite inmediatamente”, explicó el artista.

Al pie del cuadro se lee la frase en latín “In illo uno unum”(“En aquel que es uno, somos uno”) que figura en el escudo del Papa (cada pontífice diseña el suyo). San Agustín aparece mirando al cielo. En su pecho está representado un corazón atravesado por la flecha de la revelación.

El fondo de la obra es negro para ayudar a que la atención de quien lo observa se centre en San Agustín quien aparece delante del árbol bajo el cual el santo (que provenía de lo que hoy es Argelia, de una zona entonces parte del Imperio Romano) contó que estaba cuando se convirtió al cristianismo y dejó la vida mundana que había llevado hasta entonces.

Óleo de San Agustín

Una orden que enfatiza la tarea misionera

El papa León XIV fue obispo en Perú como miembro de la orden agustina que se caracteriza por el énfasis que pone en la evangelización y en la tarea misionera. Es una orden con una presencia pequeña en Uruguay donde tienen más integrantes otras órdenes como los jesuitas, los franciscanos o los salesianos. En Uruguay el clero está dividido aproximadamente en mitades entre sacerdotes regulares (que integran una orden) y seculares. La máxima jerarquía local de la Iglesia, el cardenal Daniel Sturla es salesiano.