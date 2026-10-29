“Es el proyecto más importante”: FA decide “priorizar” reforma del CPP en comisión y coalición plantea dudas

El Frente Amplio (FA) planteó en el Parlamento que se suspenda el tratamiento de los proyectos que trata la comisión de Constitución y Legislación del Senado para “priorizar” el tratamiento de la reforma del Código del Proceso Penal, que comenzó a fines de marzo.

En la sesión del martes pasado, la senadora frenteamplista Constanza Moreira dijo que, si bien había una “priorización en el principio de la legislatura sobre algunos proyectos”, la bancada decidió “priorizar” la reforma del CPP “desde acá hasta fin de año, con el objetivo de lograr un consenso o un acuerdo lo más amplio posible, que luego pueda ser refrendado en la Cámara de Diputados”.

Consultada por El País, Moreira afirmó: “El proyecto más importante ahora para el FA es el CPP. Llevamos meses recibiendo delegaciones y tenemos que empezar a votarlo”. A su vez, resaltó que la decisión fue de la bancada y no hubo ningún pedido o comentario del Poder Ejecutivo al respecto.

“Escuchamos a las cátedras, a la sociedad civil y a todos quienes pidieron ser recibidos. Ahora debemos empezar el tratamiento. Necesitamos saber qué grado de acuerdo tienen blancos y colorados con el texto presentado y qué quieren modificar”, sostuvo.

El planteo generó sorpresa y cuestionamientos entre los opositores, que sin embargo votaron a favor de lo propuesto por el oficialismo, bajo el argumento de que el FA tiene mayoría propia en la comisión y una postura contraria podía solo demorar aún más el proceso.

En tanto, fuentes parlamentarias de la oposición señalaron a El País que pretendían trasladar un listado de algunos proyectos prioritarios para tratar en paralelo, pero el FA no lo aceptó. Además, cuestionaron que “hace menos de un mes” se haya instalado una “subcomisión” —integrada por Moreira, la nacionalista Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda— con el objetivo de dedicarse exclusivamente a la reforma del CPP para no obstaculizar el tratamiento normal de la comisión.

También remarcaron la postura del FA sobre llegar con un consenso establecido a Diputados, según interpretan opositores, para no depender de los votos de Cabildo Abierto, con quienes el FA ha votado en conjunto en varias ocasiones para conseguir la mayoría en la cámara.

Javier García, senador del Partido Nacional, planteó en la sesión que se configure un “esquema de los planteos que podrían desglosarse por tener una coincidencia primaria, y marcar los puntos de disonancia para hacer foco en las dificultades”. Esto fue compartido por otros senadores, como el el caso de Ojeda.

En esa línea, el secretario general del Partido Colorado manifestó: “Esto tiene pilares y cosas estructurales. También tiene cosas que son laterales o menos importantes, que pueden estar acompañando una reforma central, pero no pueden ser la reforma. Entonces, les adelanto mi opinión: si no tiene reformas importantes, sustantivas o no entran en el consenso, tiene poco sentido hacer una reforma”.

Moreira acotó que a la bancada oficialista le “interesa muchísimo que queden bien explicitados los nudos gordianos de los posibles acuerdos”. En ese momento de la sesión se decidió dejar sin efecto la “subcomisión” tripartita.

“No me parece razonable votar una reforma cosmética que no toque aspectos centrales. La casa del CPP tiene piso de tierra y le falta techo, no podemos estar discutiendo sobre los cuadros. Si no hay reformas sustantivas, que no haya reformas”, insistió Ojeda en diálogo con El País.