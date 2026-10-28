"Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", dijo Fernando Pereira sobre la ida de Bolsonaro a EE.UU.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó la salida del excandidato a presidente en Brasil Flávio Bolsonaro, que arribó este miércoles a Miami, Estados Unidos. Allí será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras pasar por Argentina y Ecuador.

"Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder. Sino no se fugaría, daría las explicaciones y punto", señaló Pereira este miércoles en rueda de prensa. "Siempre que hay alguien poderoso sometido a Justicia se colocan dudas sobre la Justicia. Si esa misma Justicia se aplica sobre los débiles a nadie le importa la Justicia y nadie nombra a los jueces", aseguró.

El senador de 45 años entró a Estados Unidos por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas. Así se le puso final a un cinematográfico escape que causó estupefacción dentro y fuera de Brasil.

El presidente del FA consideró que "cuando la Justicia llega a un poderoso empieza a girar la duda de si Bolsonaro es un perseguido". "¿A ustedes les parece que es un perseguido? Hay información periodística de los casos que se están investigando, no son casos tan sencillos", añadió. Además, expresó: "Yo no me voy a meter en la vida política de Brasil, pero resulta duro que un candidato a presidente se fugue a los dos días de perder la elección".

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

La lección del triunfo de Lula da Silva

Consultado sobre qué lección deja el triunfo en el balotaje del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Pereira sostuvo: "La única (elección) que se pierde es la que se abandona. Los partidos pueden ganar o perder, pero ganan con su gente o no ganan".

"Se ha hablado del triunfo de Lula y de las causas, del impacto de las redes, pero poco se ha hablado del protagonismo masivo que tuvieron los brasileños en esta elección. Cuando digo masivo hablo de millones de personas movilizadas en busca del voto de la familia, los amigos. Eso fue lo que pasó en Brasil, millones haciendo pequeñas o grandes cosas pudieron cambiar una elección que en principio parecía lejana de ganar", concluyó.

Frente Amplio destacó pronunciamiento del gobierno

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio publicó este lunes una declaración en la que hicieron referencia a la elección y felicitaron a Lula da Silva por el triunfo, así como a las "fuerzas de izquierda y progresistas" que impulsaron la candidatura del dirigente brasileño y "a los millones de hombres y mujeres que forjaron una victoria histórica del pueblo brasileño".

En ese sentido, señalaron que la "expresión popular depositada en las urnas" reafirma la vigencia de la democracia, así como la "soberanía frente a las injerencias externas, la esperanza y el compromiso de construir un futuro de justicia social y prosperidad" para la región.

Asimismo, destacaron el liderazgo de Lula y expresaron su "profunda admiración" al proceso que el líder brasileño llevó a cabo en su país. Al mismo tiempo consideran que su "incansable labor en favor de la erradicación de la pobreza, el acceso a la educación y la inclusión social" es "un faro" para los "pueblos" de América Latina.

Los festejos de los votantes de Lula en el centro de Rio de Janeiro. Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro

Una ruta internacional bajo la lupa: de Brasil a las escalas en Argentina y Ecuador

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que lo acompaña en la huida.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero, motivo por el que se le había solicitado que entregara sus pasaportes. La Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos y es investigado también en Brasil en varias causas judiciales.