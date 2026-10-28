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El País Información Policiales

Dos avionetas chocaron en Guazuvirá y hay al menos un fallecido; practicaban para un evento

Las aeronaves se encontraban en las proximidades a un aeródromo privado, según señalaron fuentes policiales a El País.

El País
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28/10/2026, 14:00
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Guazuvirá
Guazuvirá
Foto: Archivo El País.

Dos avionetas privadas protagonizaron un siniestro aéreo durante la mañana de este miércoles en Guazuvirá. Según la información primaria, habría al menos una persona fallecida.

Las aeronaves se encontraban en las proximidades a un aeródromo privado, según señalaron fuentes policiales a El País.

La información primaria señala que estas estaban realizando prácticas para un evento que se realizaría el próximo fin de semana.

En este momento, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) está a cargo de la escena.

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