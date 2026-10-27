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El País Información Policiales

Siniestro fatal en Toledo Chico: motociclista murió tras chocar con un camión detenido por fallas mecánicas

El accidente ocurrió en la tarde en Camino La Calera y avenida de las Instrucciones. Policía Científica trabajó en el lugar y la Fiscalía investiga las causas del impacto.

El País
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27/10/2026, 20:40
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Kilómetro 19.000 de la ruta, lugar donde ocurrió el siniestro fatal.
Kilómetro 19.000 de la ruta, lugar donde ocurrió el siniestro fatal.
Foto: captura Google Maps.

Un joven de 20 años murió este martes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en la intersección de Camino La Calera y avenida de las Instrucciones, en el barrio Toledo Chico de Montevideo.

Según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un camión que se encontraba detenido fue impactado por una moto conducida por el joven fallecido.

Siniestro de tránsito fatal en ruta 1: una mujer murió tras el choque entre camión y un motorhome en San José

De acuerdo al parte policial, el joven sufrió lesiones "de extrema gravedad" y falleció en el lugar. Además, la escena fue preservada y se dio intervención a personal de Policía Científica, que realizó pericias.

Por otro lado, la Fiscalía a cargo del caso ordenó que se recaben testimonios y se analicen cámaras de videovigilancia de la zona. Paralelamente, se realizarán pericias a los vehículos involucrados.

En tanto, desde Policía Caminera informaron que el camión se encontraba detenido por problemas mecánicos. El choque tuvo lugar sobre las 16:45 horas, añadió la dependencia policial.

Policía Caminera. Foto cedida por la Policía Caminera.
Policía Caminera.
Foto cedida por la Policía Caminera.

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