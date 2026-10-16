Siniestro fatal en la ruta Interbalnearia: peatón fue embestido a la altura de Marindia

La Policía Caminera informó en la tarde de este viernes sobre un siniestro fatal ocurrido en el kilómetro 40 de la ruta Interbalnearia, departamento de Canelones.

Según la información primaria, y por causas que aún se desconocen, sobre las 18:40 horas un camión embistió a un peatón que intentaba cruzar la ruta. El hombre, que todavía no fue identificado, falleció en el lugar.

El vehículo circulaba en dirección de este a oeste. Caminera indicó sobre las 19:30 horas que la senda que conduce a Montevideo quedó obstruída, por lo que se está canalizando el tránsito por la calle paralela al norte.

El siniestro ocurrió a la altura del barrio Marindia, en Ciudad de la Costa. El tránsito comenzó a enlentecerse hasta el barrio Salinas, varias cuadras antes en sentido al este.

Específicamente, la congestión se reporta desde la intersección en ruta 87 -que hacia el sur se denomina Av. Julieta- hasta la calle Yapeyú, que al sur de la Interbalnearia se llama Del Ambar.