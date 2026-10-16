Un hombre fue golpeado y maniatado por más de 10 horas en su casa: denunció que otros dos lo agredieron
La víctima es un hombre de 37 años con tres antecedentes penales. Relató que en un momento logró romper un vidrio para pedir ayuda y la Policía recibió el aviso del 911.
La Guardia Republicana de la Policía rescató en la madrugada de este viernes a un hombre de 37 años que fue secuestrado por dos personas en su propia casa, en el barrio Casavalle (Montevideo).
Cerca de las 03:30 horas, informó la Jefatura departamental, se recibió un llamado al 911 sobre una persona que pedía auxilio desde una vivienda cercana al pasaje 2 de febrero y la calle Capitán Tula.
Los efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad, y poco después, salió de la casa un hombre de 32 años -uno de los presuntos secuestradores- que contaba con dos antecedentes penales.
Luego de detener al sospechoso, la Policía entró a la vivienda que pertenecía a la víctima, confirmaron fuentes policiales a El País. Allí encontraron maniatado al hombre, poseedor de tres antecedentes penales. La Policía incautó en el lugar un revólver y solicitó una emergencia médica para el hombre, que presentaba varios hematomas por golpes.
Ahora la Jefatura investiga las circunstancias del secuestro y busca al segundo captor señalado por la víctima. Policía Científica realizó varias pericias bajo la disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno.
Un día antes, la Policía había encontrado a un hombre encadenado en una boca de pasta base en el barrio de Peñarol. El hombre relató a los efectivos que llevaba tres días privado de su libertad sin poder alimentarse, dormir o ir al baño. La persona contó que estaba en esa situación por deudas derivadas del consumo de drogas.
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