Un hombre fue golpeado y maniatado por más de 10 horas en su casa: denunció que otros dos lo agredieron

La Guardia Republicana de la Policía rescató en la madrugada de este viernes a un hombre de 37 años que fue secuestrado por dos personas en su propia casa, en el barrio Casavalle (Montevideo).

Cerca de las 03:30 horas, informó la Jefatura departamental, se recibió un llamado al 911 sobre una persona que pedía auxilio desde una vivienda cercana al pasaje 2 de febrero y la calle Capitán Tula.

Los efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad, y poco después, salió de la casa un hombre de 32 años -uno de los presuntos secuestradores- que contaba con dos antecedentes penales.

Luego de detener al sospechoso, la Policía entró a la vivienda que pertenecía a la víctima, confirmaron fuentes policiales a El País. Allí encontraron maniatado al hombre, poseedor de tres antecedentes penales. La Policía incautó en el lugar un revólver y solicitó una emergencia médica para el hombre, que presentaba varios hematomas por golpes.

Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Ahora la Jefatura investiga las circunstancias del secuestro y busca al segundo captor señalado por la víctima. Policía Científica realizó varias pericias bajo la disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno.