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El País Información Policiales

Un hombre fue golpeado y maniatado por más de 10 horas en su casa: denunció que otros dos lo agredieron

La víctima es un hombre de 37 años con tres antecedentes penales. Relató que en un momento logró romper un vidrio para pedir ayuda y la Policía recibió el aviso del 911.

El País
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16/10/2026, 15:09
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Vivienda de Casavalle, donde un hombre fue secuestrado por dos personas.
Vivienda de Casavalle, donde un hombre fue secuestrado por dos personas.
Foto: Telemundo (Canal 12).

La Guardia Republicana de la Policía rescató en la madrugada de este viernes a un hombre de 37 años que fue secuestrado por dos personas en su propia casa, en el barrio Casavalle (Montevideo).

Cerca de las 03:30 horas, informó la Jefatura departamental, se recibió un llamado al 911 sobre una persona que pedía auxilio desde una vivienda cercana al pasaje 2 de febrero y la calle Capitán Tula.

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Los efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad, y poco después, salió de la casa un hombre de 32 años -uno de los presuntos secuestradores- que contaba con dos antecedentes penales.

Luego de detener al sospechoso, la Policía entró a la vivienda que pertenecía a la víctima, confirmaron fuentes policiales a El País. Allí encontraron maniatado al hombre, poseedor de tres antecedentes penales. La Policía incautó en el lugar un revólver y solicitó una emergencia médica para el hombre, que presentaba varios hematomas por golpes.

Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas.
Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Ahora la Jefatura investiga las circunstancias del secuestro y busca al segundo captor señalado por la víctima. Policía Científica realizó varias pericias bajo la disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno.

Un día antes, la Policía había encontrado a un hombre encadenado en una boca de pasta base en el barrio de Peñarol. El hombre relató a los efectivos que llevaba tres días privado de su libertad sin poder alimentarse, dormir o ir al baño. La persona contó que estaba en esa situación por deudas derivadas del consumo de drogas.

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