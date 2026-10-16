Coparon casa de un empresario en Punta Gorda: lo golpearon y le exigieron dinero a mano armada

Cinco delincuentes coparon la casa de un empresario en Punta Gorda este jueves por la noche y se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho se registró en una vivienda ubicada entre las calles Grito de Gloria y Rambla O’Higgins. Según la información primaria, “cinco hombres ingresaron a la casa portando armas de fuego y redujeron a sus ocupantes”.

Los delincuentes llevaron al dueño de casa a la planta alta y le exigieron dinero en efectivo, “alegando tener conocimiento de que era propietario de una empresa”, detalló la Policía.

Patrullero. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

Los hombres se llevaron aproximadamente U$S 1.000 y tres teléfonos celulares. El empresario, que resultó lesionado en el rostro, fue asistido por una emergencia médica y fue dado de alta en el lugar.

Personal de la Seccional 14.ª y Policía Científica trabajaron en el lugar. La investigación continúa para dar con los autores del copamiento.

Hallan a un hombre encadenado en una boca de droga

La Policía encontró este jueves a un hombre encadenado en una boca de pasta base en el barrio de Peñarol . El hombre apareció cuando los efectivos realizaban un allanamiento por un homicidio ocurrido en junio y a la vez buscaban los cuerpos enterrados de dos personas desaparecidas.

A media mañana, la Policía ingresó a la fuerza en una casilla de chapa ubicada en Pasaje Vecinal B y Pasaje 2, a cuadras de Camino Casavalle y Camino Coronel Raíz.

Dentro encontró a una persona sujeta a la pared con una gruesa cadena. El hombre relató a los efectivos que llevaba tres días privado de su libertad sin poder alimentarse, dormir o ir al baño. La persona contó que estaba en esa situación por deudas derivadas del consumo de drogas.

Durante el último año se registraron varios asesinatos en el barrio Peñarol que derivaron en la intervención policial Foto: Leonardo Mainé

El hombre, de 29 años y con un antecedente penal, fue liberado, atendido por médicos y puesto a disposición de la Fiscalía.

A su vez, en la pieza fue detenido otro hombre, también de 29 años, con dos antecedentes penales y que ahora está siendo investigado por privación de libertad.

En el allanamiento, la Policía incautó un revólver, seis cartuchos, una piedra de pasta base, dinero en efectivo y una balanza de precisión.