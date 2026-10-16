Coparon casa de un empresario en Punta Gorda: lo golpearon y le exigieron dinero a mano armada
Los asaltantes entraron armados a la vivienda, redujeron a las personas que estaban allí y llevaron al empresario a la planta alta para que les diera el dinero.
Cinco delincuentes coparon la casa de un empresario en Punta Gorda este jueves por la noche y se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.
El hecho se registró en una vivienda ubicada entre las calles Grito de Gloria y Rambla O’Higgins. Según la información primaria, “cinco hombres ingresaron a la casa portando armas de fuego y redujeron a sus ocupantes”.
Los delincuentes llevaron al dueño de casa a la planta alta y le exigieron dinero en efectivo, “alegando tener conocimiento de que era propietario de una empresa”, detalló la Policía.
Los hombres se llevaron aproximadamente U$S 1.000 y tres teléfonos celulares. El empresario, que resultó lesionado en el rostro, fue asistido por una emergencia médica y fue dado de alta en el lugar.
Personal de la Seccional 14.ª y Policía Científica trabajaron en el lugar. La investigación continúa para dar con los autores del copamiento.
Hallan a un hombre encadenado en una boca de droga
La Policía encontró este jueves a un hombre encadenado en una boca de pasta base en el barrio de Peñarol. El hombre apareció cuando los efectivos realizaban un allanamiento por un homicidio ocurrido en junio y a la vez buscaban los cuerpos enterrados de dos personas desaparecidas.
A media mañana, la Policía ingresó a la fuerza en una casilla de chapa ubicada en Pasaje Vecinal B y Pasaje 2, a cuadras de Camino Casavalle y Camino Coronel Raíz.
Dentro encontró a una persona sujeta a la pared con una gruesa cadena. El hombre relató a los efectivos que llevaba tres días privado de su libertad sin poder alimentarse, dormir o ir al baño. La persona contó que estaba en esa situación por deudas derivadas del consumo de drogas.
El hombre, de 29 años y con un antecedente penal, fue liberado, atendido por médicos y puesto a disposición de la Fiscalía.
A su vez, en la pieza fue detenido otro hombre, también de 29 años, con dos antecedentes penales y que ahora está siendo investigado por privación de libertad.
En el allanamiento, la Policía incautó un revólver, seis cartuchos, una piedra de pasta base, dinero en efectivo y una balanza de precisión.
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