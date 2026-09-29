Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Dos autos estuvieron más de 15 horas accidentados en Punta Gorda y generaron caos en el tránsito

Uno de los vehículos se subió a una vereda e impactó contra una columna. La Intendencia de Montevideo solicitó extremar las precauciones para circular en la zona.

El País
El País
29/09/2026, 15:41
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Tras el accidente, uno de los vehículos terminó sobre la vereda.
Tras el accidente, uno de los vehículos terminó sobre la vereda.
Foto: captura Teledía (Canal 4).

Un siniestro de tránsito que tuvo lugar en la noche del lunes en Rivera y María Espínola, en Punta Gorda, generó un importante corte de tránsito en la zona, tras el choque entre dos vehículos. Los autos que protagonizaron el accidente se mantuvieron en el lugar por más de 15 horas a la espera de que uno de sus conductores fuera dado de alta de un centro de salud al que había sido trasladado tras sufrir un impacto en su cabeza.

Según informó este lunes la dependencia de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM), la circulación en sentido al Centro se vio afectada por el siniestro y el desvío fue realizado por María Espínola. Además, indicaron que personal del Ministerio del Interior concurrió al lugar y pidieron "extremar la precaución" al circular por la zona.

Siniestro fatal en Piriápolis: octogenario murió luego de que auto en el que viajaba chocara contra una finca

De acuerdo a imágenes registradas por Teledía (Canal 4) en el lugar, uno de los vehículos que protagonizó el siniestro subió a la vereda y terminó con una rueda dentro del cantero de una casa. Además, impactó contra una columna del lugar.

En cuanto al lesionado, el citado medio detalló que estuvo aguardando atención médica durante toda la noche tras sufrir un corte en su cabeza. En ese sentido, relataron que este atraso fue lo que generó que varias dotaciones policiales debieran concurrir al lugar sucesivamente y los vehículos no pudieran ser retirados.

Demora en retirar los autos

En tanto, desde la Jefatura de Policía de Montevideo explicaron a El País por qué se demoró el retiro de los vehículos. Según relataron las fuentes, dado que el accidente fue por la noche, se debió esperar a un segundo diagnóstico del hombre que resultó herido. En ese sentido, señalaron que en caso de que la lesión no sea grave, "no se llama a Fiscalía por la madrugada" y se aguarda a la primera hora del día siguiente.

Es por esto que hasta que Fiscalía no esté enterada del siniestro "no se sabe" si los vehículos se entregan o se le realizan pericias. Aún así, los autos fueron dispuestos para su entrega sobre la tarde de este martes.

El País intentó contactarse con autoridades de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Siniestros de tránsito
Te puede interesar