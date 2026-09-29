Dos autos estuvieron más de 15 horas accidentados en Punta Gorda y generaron caos en el tránsito

Un siniestro de tránsito que tuvo lugar en la noche del lunes en Rivera y María Espínola, en Punta Gorda, generó un importante corte de tránsito en la zona, tras el choque entre dos vehículos. Los autos que protagonizaron el accidente se mantuvieron en el lugar por más de 15 horas a la espera de que uno de sus conductores fuera dado de alta de un centro de salud al que había sido trasladado tras sufrir un impacto en su cabeza.

Según informó este lunes la dependencia de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM), la circulación en sentido al Centro se vio afectada por el siniestro y el desvío fue realizado por María Espínola. Además, indicaron que personal del Ministerio del Interior concurrió al lugar y pidieron "extremar la precaución" al circular por la zona.

🚗Siniestro de tránsito en Av. Gral. Rivera y María Espinola.



❌Se encuentra afectada la circulación en sentido al Centro.

↪️Desvío por María Espinola.

👮Personal del @Minterioruy se encuentra en el lugar.



⚠️Extremar la precaución al circular. pic.twitter.com/gOx6PoYaAT — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 29, 2026

De acuerdo a imágenes registradas por Teledía (Canal 4) en el lugar, uno de los vehículos que protagonizó el siniestro subió a la vereda y terminó con una rueda dentro del cantero de una casa. Además, impactó contra una columna del lugar.

En cuanto al lesionado, el citado medio detalló que estuvo aguardando atención médica durante toda la noche tras sufrir un corte en su cabeza. En ese sentido, relataron que este atraso fue lo que generó que varias dotaciones policiales debieran concurrir al lugar sucesivamente y los vehículos no pudieran ser retirados.

Dos vehículos llevan más de 15 horas en la calzada tras un choque en Punta Gorda. El siniestro ocurrió en la noche del lunes en Rivera y María Espínola. Más de 15 horas después, aguardan la autorización para poder retirarlos.



🔗 https://t.co/R0ZvAl6Cf7 pic.twitter.com/FTOlbWA1cX — Telenoche (@TelenocheUy) September 29, 2026

Demora en retirar los autos

En tanto, desde la Jefatura de Policía de Montevideo explicaron a El País por qué se demoró el retiro de los vehículos. Según relataron las fuentes, dado que el accidente fue por la noche, se debió esperar a un segundo diagnóstico del hombre que resultó herido. En ese sentido, señalaron que en caso de que la lesión no sea grave, "no se llama a Fiscalía por la madrugada" y se aguarda a la primera hora del día siguiente.

Es por esto que hasta que Fiscalía no esté enterada del siniestro "no se sabe" si los vehículos se entregan o se le realizan pericias. Aún así, los autos fueron dispuestos para su entrega sobre la tarde de este martes.

El País intentó contactarse con autoridades de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.