Siniestro fatal en Canelones: un hombre de 47 años descarrilló en moto y cayó al costado de la ruta

Un hombre de 47 años que viajaba en moto por el kilómetro 9.800 de la ruta 49 falleció este lunes tras protagonizar un siniestro de tránsito fatal, informó Policía Caminera.

Según la información primaria, el hecho ocurrió cerca de las 15:05 horas en un tramo de la ruta próximo a la localidad de Los Cerrillos, en el departamento de Canelones.

La Policía aún intenta determinar las circunstancias del accidente, pero al momento se sabe que el hombre, único ocupante en la moto, descarriló y cayó al costado de la ruta junto al birrodado.

Siniestro fatal en la Ruta 49 cerca de Los Cerrillos, Canelones. Foto: Policía Caminera

Aún queda determinar también en qué sentido circulaba el motociclista. Personal médico concurrió a la escena y constató su fallecimiento en el lugar. El caso está en manos de la Seccional 3ra. de Cerrillos.

Dos siniestros fatales durante el sábado

Un niño de un año murió este sábado tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto ocurrido en bulevar Aparicio Saravia y Jorge Isaacs.

El niño viajaba como acompañante en la moto. El equipo médico diagnosticó al niño un politraumatismo grave y dispuso su traslado a otro centro asistencial. Allí se constató su fallecimiento a las 20:00 del sábado 26 de setiembre.

Más temprano, durante la madrugada, un adolescente de 16 años murió al ser embestido por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por ruta 15, en el departamento de Rocha .

Ocurrió sobre las 2:45 horas, en el km 8 de ruta 15. Una camioneta conducida por un hombre de 34 años circulaba de norte a sur y embistió al ciclista que circulaba en el mismo sentido.