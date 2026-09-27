Niño de un año murió tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto en Montevideo

Un niño de un año murió este sábado tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto ocurrido en bulevar Aparicio Saravia y Jorge Isaacs.

El niño viajaba como acompañante en la moto. Tras el siniestro, las personas involucradas fueron trasladadas en vehículos particulares a un centro asistencial.

Según informó la Policía, al centro asistencial ingresaron el conductor del auto, de 44 años, el conductor de la moto, de 19, y el niño.

El equipo médico diagnosticó al niño un politraumatismo grave y dispuso su traslado a otro centro asistencial. Allí se constató su fallecimiento a las 20:00 del sábado 26 de setiembre.

La Policía continúa las actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro. La Fiscalía Penal de Flagrancia dispuso la intervención de Policía Científica en la escena y que continúen las actuaciones.