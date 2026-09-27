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El País Información Policiales

Niño de un año murió tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto en Montevideo

El niño viajaba como acompañante en la moto; sufrió un politraumatismo grave y falleció este sábado en un centro asistencial.

El País
El País
27/09/2026, 11:24
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Patrullero policial
Patrullero policial en el barrio Pocitos, tras persecución en la que fue detenido un hombre.
Foto: Estefanía Leal/El País.

Un niño de un año murió este sábado tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto ocurrido en bulevar Aparicio Saravia y Jorge Isaacs.

El niño viajaba como acompañante en la moto. Tras el siniestro, las personas involucradas fueron trasladadas en vehículos particulares a un centro asistencial.

Según informó la Policía, al centro asistencial ingresaron el conductor del auto, de 44 años, el conductor de la moto, de 19, y el niño.

El equipo médico diagnosticó al niño un politraumatismo grave y dispuso su traslado a otro centro asistencial. Allí se constató su fallecimiento a las 20:00 del sábado 26 de setiembre.

La Policía continúa las actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro. La Fiscalía Penal de Flagrancia dispuso la intervención de Policía Científica en la escena y que continúen las actuaciones.

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