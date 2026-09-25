Camión volcó en Paysandú y quedó colgando de un puente: conductor fue trasladado al hospital
El camión trasladaba insumos de informática. El conductor, de nacionalidad paraguaya, dio negativo a la espirometría; se investigan las causas del accidente.
Un hombre de nacionalidad paraguaya resultó lesionado tras un accidente tránsito en la ruta 3, a la altura del kilómetro 351, en el departamento de Paysandú. Según informó la Policía Caminera, el siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes.
Un camión tractor, que llevaba un semirremolque con contenedor, viajaba de sur a norte llevando insumos de informática. Por causas que todavía se investigan, su conductor perdió el dominio del vehículo, despistó contra la baranda del puente y quedó colgando.
Al conductor, un hombre de 33 años, se le practicó una espirometría que resultó negativa. La víctima fue trasladada al Hospital de Paysandú con diagnóstico de "politraumatizado".
De acuerdo a lo señalado por Caminera, el tractor y el semirremolque son también de Paraguay. Desde la mañana del viernes una de las sendas de circulación se encuentra parcialmente obstruida a raíz del accidente; se aguarda el arribo de grúas para que Caminera pueda retirar el camión.
-
Siniestro de tránsito fatal en Manga: falleció una adolescente de 15 años que iba como acompañante en una moto
Tres lesionados, entre ellos una niña de siete años, luego de grave siniestro en Estación Floresta
Caso Caranchos: 9 policías detenidos por el caso de la red que lucraba con los siniestros de tránsito
¿Encontraste un error?