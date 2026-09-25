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El País Información Policiales

Camión volcó en Paysandú y quedó colgando de un puente: conductor fue trasladado al hospital

El camión trasladaba insumos de informática. El conductor, de nacionalidad paraguaya, dio negativo a la espirometría; se investigan las causas del accidente.

El País
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25/09/2026, 11:45
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Siniestro de tránsito en Paysandú.
Siniestro de tránsito en Paysandú.
Foto: Policía Caminera.

Un hombre de nacionalidad paraguaya resultó lesionado tras un accidente tránsito en la ruta 3, a la altura del kilómetro 351, en el departamento de Paysandú. Según informó la Policía Caminera, el siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Un camión tractor, que llevaba un semirremolque con contenedor, viajaba de sur a norte llevando insumos de informática. Por causas que todavía se investigan, su conductor perdió el dominio del vehículo, despistó contra la baranda del puente y quedó colgando.

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Siniestro de tránsito en Paysandú.
Siniestro de tránsito en Paysandú.
Foto: Policía Caminera.

Al conductor, un hombre de 33 años, se le practicó una espirometría que resultó negativa. La víctima fue trasladada al Hospital de Paysandú con diagnóstico de "politraumatizado".

De acuerdo a lo señalado por Caminera, el tractor y el semirremolque son también de Paraguay. Desde la mañana del viernes una de las sendas de circulación se encuentra parcialmente obstruida a raíz del accidente; se aguarda el arribo de grúas para que Caminera pueda retirar el camión.

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