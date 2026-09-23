Siniestro de tránsito fatal en Manga: falleció una adolescente de 15 años que iba como acompañante en una moto

Una adolescente de 15 años falleció en la mañana de este miércoles tras un siniestro de tránsito fatal en el barrio Manga, en Montevideo.

Se trató de una colisión entre una camioneta y una moto en la intersección de la avenida José Belloni y Osvaldo Rodríguez, señalaron a El País fuentes policiales del departamento.

La víctima menor de edad viajaba como acompañante en la moto y falleció en el lugar a las 08:44 horas, según constató personal médico.

El conductor del birrodado, un joven de 19 años, fue ubicado posteriormente cerca de la zona y se lo trasladó a la Seccional 18ª de la Policía. Manifestó alejarse del lugar por haber sufrido un ataque de pánico tras el accidente.

Siniestro de tránsito fatal en Manga, Montevideo. Imagen: Teledía (Canal 4)

Tanto él como el conductor de la camioneta fueron diagnosticados con politraumatismos leves y fueron dados de alta en el momento. La Policía Caminera realizó espirometrías a ambos, que dieron resultado negativo.

Se siguen investigando las circunstancias del siniestro, realizando pericias de la escena, relevando las cámaras de videovigilancia de la zona, y tomando testimonio a los involucrados por disposición de la Fiscalía Penal de Flagrancia de 9.º Turno.

Vuelco en Canelones

Minutos más tarde de este siniestro en Montevideo, ocurrió otro en la ruta 69, a la altura del kilómetro 30, en el departamento de Canelones .

El accidente involucró a tres camiones y una camioneta. El conductor de uno de los camiones explicó que circulaba junto a otro de gran porte por la ruta, en dirección del sur al norte, cuando una camioneta se adelantó a uno de ellos y frenó para doblar e ingresar a un predio.

En ese momento, uno de los camiones chocó de forma lateral contra otro camión, más pequeño, que circulaba transportando garrafas. Este vehículo volcó sobre el costado de la ruta y su conductor, un hombre de 38 años, resultó "politraumatizado".

Camión que transportaba garrafas volcó en Canelones. Foto: Policía Caminera.

Su acompañante, un joven de 19 años, quedó con un "politraumatismo moderado". Ambos fueron trasladados al Banco de Seguros del Estado.

La ruta permanece aún cortada por trabajos de Policía Científica.