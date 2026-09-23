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El País Información Policiales

Encontraron muerto a un hombre de 34 años dentro de una casa abandonada en Mercedes

Tras la alerta de un testigo durante la madrugada, efectivos policiales constataron el cuerpo, que presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza. En el lugar funcionaba una boga de droga.

El País
El País
23/09/2026, 14:24
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Patrullero de Policía
Patrullero de Policía.
Foto: Estefanía Leal/El País

La Jefatura de Policía de Soriano investiga este el homicidio de un hombre de 34 años en la ciudad de Mercedes.

Según fue informado, cerca de las 01:30 horas de la madrugada un hombre se presentó en una dependencia policial de la capital departamental y dijo encontrar una persona sin vida dentro de una casa abandonada en las calles Manuel Blanes Viale y 19 de Abril.

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Tras esta alerta, efectivos policiales fueron hasta la vivienda señalada por el testigo y encontraron el cuerpo de la víctima con un disparo de arma de fuego en la cabeza. En el lugar funcionaba una boga de droga, detallaron fuentes policiales a El País.

Fachada de la Jefatura de Policía de Soriano.
Fachada de la Jefatura de Policía de Soriano.
Foto: Mateo Vázquez/El País

Luego de la llegada de personal médico, se constató su fallecimiento y se lo identificó con las iniciales de R. M. B. R, oriundo de Montevideo.

El caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de la Zona I. También interviene la Fiscalía Letrada de Mercedes de 2° turno.

Homicidio en Montevideo

El día martes, la Jefatura de Policía de Montevideo tomó conocimiento de otro asesinato en el barrio La Paloma.

Los vecinos de la zona escucharon disparos de arma de fuego en horas de la madrugada y alertaron al 911. Ya en horas de la tarde, efectivos policiales encontraron el cuerpo de la víctima en un descampado cercano a la intersección de Camino Cibils y Francisco Siti.

Se trata de un hombre de 37 años, poseedor de antecedentes penales. Presentaba un disparo de arma de fuego en la cara, y en la escena se encontró cuatro casquillos de bala calibre 9 mm.

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