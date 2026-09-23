Delincuentes armados robaron medio millón de pesos al encargado de un local de cobranzas en Piedras Blancas

Una hombre que es encargado de un local de cobranzas fue víctima de una rapiña este martes en José Belloni y Helvecia, en el barrio Piedras Blancas de Montevideo, donde le robaron la suma de $500.000.

Según informó en primera instancia Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, la víctima concurrió al lugar en un auto para depositar la recaudación. En ese momento, el hombre fue abordado por tres personas que descendieron de un auto, dos de ellos tenían su rostro cubierto.

Allí, lo amenazaron con un arma de fuego y se llevaron la mochila que tenía el dinero en su interior. En la mencionada intersección hay una sucursal del Banco República (Brou).

Por su parte, personal de la Policía trabajó en el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los autores del crimen. Además, la víctima recibió lesiones durante el hecho y debió recibir atención médica.

Intento de robo en La Teja

La Policía de Montevideo también trabajó este martes en el peritaje de varias armas y equipamiento militar que un delincuente intentó robar de una casa en el barrio La Teja , en Montevideo, informó Teledía (Canal 4), y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, un hombre de 36 años -que aún no ha sido detenido- entró por el fondo de una vivienda ubicada en las calles Benito Tiquet y Humboldt para robar estos artículos.

En su huida, el delincuente dejó unas cuentas de estas armas en el techo de una casa lindera y se desconoce si logró llevarse alguna. Los vecinos notaron la intrusión y alertaron al 911.

El dueño de estas armas es un capitán médico militar retirado que las coleccionaba a modo de exposición en su hogar, detallaron a El País. También había varios artículos militares de distintos períodos históricos.