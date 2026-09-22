Un hombre fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa: le dispararon desde un auto

La Policía de Canelones informó de un nuevo homicidio registrado en la localidad de Toledo, a escasos metros del límite con Montevideo. El fallecido era un hombre de 31 años que tenía varios antecedentes penales por delitos como tráfico interno de armas y municiones, tenencia de estupefacientes y soborno.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen que ocurrió en la noche de este lunes en las inmediaciones de Hugo Méndez y Palmitas. En base a las primeras declaraciones de testigos "la víctima arribaba a su domicilio cuando desde un automóvil se efectuaron varios disparos con arma de fuego", explica el parte policial.

La víctima fue trasladada por particulares a un sanatorio y luego fue derivado al Hospital Pasteur. Tenía múltiples heridas de arma de fuego y en la mañana de este martes se constató su fallecimiento.

"En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica, realizando el relevamiento correspondiente y la incautación de evidencias varias. La Fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia, la toma de declaraciones a testigos y la derivación del caso al Departamento de Homicidios para continuar con las actuaciones que permitan identificar a los responsables", añade el parte policial.

Operativo de la Policía Científica por un homicidio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Investigan la muerte de un niño por un disparo con un rifle de aire comprimido en Rivera

Por otro lado la Policía de Rivera investiga el caso de un niño que murió baleado en la zona de Tranqueras, en el interior del departamento. No están claras las circunstancias en que ocurrió la situación ni si se trató de un accidente.

El parte policial se limita a indicar que se recibió un llamado por un niño herido en Camino Rincón de Moraes. Una vez allí los efectivos realizaron el traslado de la víctima a un sanatorio privado en Tranqueras, donde se constató su fallecimiento. El niño recibió un disparo efectuado con un rifle de aire comprimido en la zona torácica.

La Fiscalía dispuso que Policía Científica concurra al lugar y haga pericias, así como que se labren actas con la madre del niño y con otros menores que estaban presentes en la escena. Además se incautó el arma y se va a periciar.