Ministerio del Interior aplicará de forma más "intensiva" la Ley de Faltas en el Centro de Montevideo

El jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, anunció este lunes en rueda de prensa que el Ministerio del Interior intensificará la Ley de Faltas cuando finalice la alerta roja por frío para personas en situación de calle del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

El trabajo policial estará focalizado en las personas sin hogar que presenten problemas de consumo y salud mental, explicó. Para ello se desplegará una estrategia de coordinación con la Intendencia de Montevideo, la cartera de Desarrollo Social y de Salud Pública.

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo. Foto: El País.

La estrategia, más "intensiva", también se concentrará en la ciudad del departamento, especialmente en la zona de el barrio Centro. Allí, donde además del problema habitacional converge la drogadicción, es donde está el mayor "desafío", evaluó.

"Siempre se aplicó la Ley de Faltas. Estamos dentro de una estrategia de que sea más intensivo, como el Ministerio del Interior lo vino aplicando desde el principio de año con el Operativo Calle. Entendemos que llegada la temporada, tenemos que retomar esa estrategia", concluyó Clavijo.

Este lunes el Sinae informó que durante la pasada madrugada se atendieron 2.529 personas en situación de calle en Montevideo y 1.135 en el interior del país, en el marco del operativo desplegado por la alerta roja ante bajas temperaturas.