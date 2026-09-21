Bomberos trabaja para apagar incendio en José Ignacio: una vivienda registra pérdidas totales

Personal de Bomberos trabaja este lunes por la tarde para combatir un incendio en la localidad de José Ignacio, departamento de Maldonado. Según informó el periodista Marcelo Umpierrez en la red social X y confirmó El País, el fuego afecta dos viviendas de grandes dimensiones del balneario.

Ambas casas están divididas en módulos. Una de ellas sufrió pérdidas totales, mientras que en la otra dos de los tres módulos fueron destruidos por el fuego.

Incendio en vivienda de José Ignacio. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

‼️🔥 #JoséIgnacio Voraz incendio de una vivienda de dos plantas en calle Biguá y Las Calandrias en José Ignacio. Trabajan los bomberos voluntarios del balneario y varios vecinos se aproximan para colaborar



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Al momento del incendio las viviendas estaban desocupadas, por lo que no se registraron personas lesionadas. El fuego se encuentra controlado, pero todavía no fue extinto, y personal de Bomberos trabaja en el lugar.