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El País Información Policiales

Bomberos trabaja para apagar incendio en José Ignacio: una vivienda registra pérdidas totales

El fuego, que se desató este lunes, afecta a dos casas de varios módulos. Personal de Bomberos trabaja en el lugar: no se registraron heridos por el incendio.

El País
El País
21/09/2026, 15:42
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Incendio en José Ignacio.
Incendio en José Ignacio.
Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Personal de Bomberos trabaja este lunes por la tarde para combatir un incendio en la localidad de José Ignacio, departamento de Maldonado. Según informó el periodista Marcelo Umpierrez en la red social X y confirmó El País, el fuego afecta dos viviendas de grandes dimensiones del balneario.

Ambas casas están divididas en módulos. Una de ellas sufrió pérdidas totales, mientras que en la otra dos de los tres módulos fueron destruidos por el fuego.

Incendio en vivienda de José Ignacio.
Incendio en vivienda de José Ignacio.
Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Dos personas murieron tras un fatal incendio en una vivienda de Maldonado

Al momento del incendio las viviendas estaban desocupadas, por lo que no se registraron personas lesionadas. El fuego se encuentra controlado, pero todavía no fue extinto, y personal de Bomberos trabaja en el lugar.

Incendio en José Ignacio.
Incendio en José Ignacio.
Foto: Ricardo Figueredo/El País.
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