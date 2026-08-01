Dos personas murieron tras un fatal incendio en una vivienda de Maldonado

Dos personas murieron y otra se encuentra internada en un centro asistencial tras un incendio en una vivienda de dos pisos que ocurrió durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Maldonado.

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, sobre las 05:00, efectivos del destacamento de la ciudad se trasladaron a una casa ubicada en Gregorio Sanabria y Caracara, tras un aviso de un posible incendio.

Cuando el personal de Bomberos llegó al lugar, constataron un incendio que afectaba el comedor y el dormitorio de la vivienda.

Una vez que concluyeron las tareas de extinción de las llamas y los efectivos ingresaran a la vivienda, fueron encontradas dos personas sin vida. Una de ellas se encontraba en un dormitorio de la planta alta, mientras que la otra estaba ubicada en el comedor de la planta baja.

Personal de Bomberos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por otro lado, desde la dependencia detallaron que previo a la llegada de los bomberos, otra persona había sido rescatada del lugar y trasladada a una ambulancia a un centro asistencial. Se presume que fue afectada por inhalación de humo.

El Departamento de Investigación de Siniestro de la Dirección Nacional de Bomberos se encuentra investigando el incendio para determinar las causas y su origen.

Hallaron a un hombre gravemente quemado en el patio de su casa en Treinta y Tres

Un hombre de 56 años se encuentra internado en estado grave en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), luego de que fuera encontrado por policías en su casa con quemaduras en partes de su cuerpo.

Según informó la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, durante la tarde del pasado viernes, efectivos acudieron a una vivienda en Prudenco Salvarrey y Atanasio Sierra tras un llamado del 9.1.1. que alertaba sobre un hombre con heridas de gravedad en el patio de su casa.

Instalaciones del Centro Nacional del Quemado, Cenaque, en el Hospital de Clinicas, centros de salud publica en Montevideo. Foto: Francisco Flores/Archivo El Pais

Los policías constataron que el hombre —que tenía lesiones visibles—se encontraba consciente, aunque sin la posibilidad de decir qué había ocurrido.

Tras ser asistido por personal médico, fue derivado a un hospital local y luego trasladado al Cenaque en Montevideo. Según detallaron desde la dependencia policial, el hombre tiene "quemaduras profundas" que afectan el 20% de su cuerpo.

Por otro lado, Policía Científica trabajó en el lugar. Además, se están analizando los registros de las cámaras de la zona. La investigación del caso es llevada adelante por la Fiscalía Departamental de 2do Turno.