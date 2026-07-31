Buscan a un hombre de 31 años por tentativa de homicidio a policías durante rapiña a residencial del Prado

El Ministerio del Interior solicitó colaboración a la población para dar con Washington Matías Sánchez González, un hombre de 31 años que se encuentra requerido por las autoridades por haber estado involucrado en la rapiña a un residencial del Prado el pasado 3 julio.

Si se tiene información sobre el individuo, el Ministerio del Interior exhorta a la población a comunicarse al 911 (mediante llamada disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web del ministerio (minterior.gub.uy) o presentarse de manera presencial. En este caso, se deberá acudir a la seccional policial más cercana.

El individuo habría participado de una rapiña a un residencial del Prado donde resultaron heridos dos funcionarios policiales. Foto: Ministerio del Interior.

Cómo ocurrió la tentativa de homicidio a los policías en el Prado

Sánchez González es buscado por su participación en una "tentativa de homicidio a funcionarios policiales", detallaron desde la cartera de seguridad. A principios de julio, dos policías fueron heridos de bala durante un operativo en el marco de un hurto que estaba ocurriendo en un residencial ubicado entre los barrios Atahualpa y Prado, cerca de la seccional 12 de Montevideo.

De acuerdo a información a la que accedió El País, los funcionarios llegaron al lugar tras recibir el aviso de que había delincuentes dentro del residencial. Cuando arribaron al residencial, se produjo un tiroteo y los dos agentes recibieron impactos de bala.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País

Una de ellos recibió un disparo en la pierna y se presume que sufrió una fractura. El otro policía resultó herido de mayor gravedad y debió ser intervenido quirúrgiamente. Según supo El País, recibió dos impactos de bala, uno en un hombro y otro en el tórax. Este último proyectil habría ingresado por un lateral del chaleco antibalas, en una zona que la protección no cubría.

Responsable del residencial dijo que el lugar "fue entregado"

Por su parte, el responsable del residencial que fue rapiñado manifestó tener la sospecha de que el recinto fue "entregado" ya que los delincuentes fueron en la búsqueda de cajas fuertes donde se guardan pertenencias. El crimen generó un importante operativo policial en el área luego de que dos policías fueran baleados por parte de los delincuentes tras llegar al lugar.

Residencial del barrio Prado dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Foto: Agustín Carballo / El País.

"A ellos [los delincuentes] les llega una información falsa de que en las cajas fuertes teníamos dinero". "Ellos rompieron las cajas fuertes y se llevaron artículos que no tienen ningún tipo de valor y esos objetos luego aparecieron todos tirados por la zona", dijo a Subrayado (Canal 10) Matías, el responsable del hogar.

Detalló que es la primera vez que ocurría una rapiña en el residencial. "Nunca hubo ningún tipo de robo, pero creo que es la realidad que se vive en Uruguay", manifestó.

Aún así, relató que los delincuentes se lograron llevar $ 2.000 que se encontraban dentro de un sobre y destacó que no hubo personas lesionadas tras el crimen.