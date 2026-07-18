Salto fue el departamento más afectado por el temporal: registran decenas de intervenciones, de acuerdo a Bomberos

La Dirección Nacional de Bomberos informó que el departamento de Salto fue el más afectado por el temporal de este sábado 18 de julio. El Destacamento Salto desplegó un importante operativo desde las 3 de la mañana. Debido al elevado número de llamados recibidos en forma simultánea, las tareas fueron desarrolladas mediante cuatro dotaciones operativas.

En tanto, en consecuencia del episodio de vientos de alta intensidad registrado durante la madrugada de este día, se atendieron múltiples intervenciones en distintos puntos del país, asociadas principalmente a caídas de árboles, desprendimientos de techos, afectaciones en el tendido eléctrico y otras situaciones de riesgo derivadas del fenómeno meteorológico.

Salto, el departamento más afectado

El comunicado de Bomberos informó que hasta las 10:00 horas en el departamento de Salto se habían realizado 49 intervenciones, discriminadas de la siguiente forma:



8 intervenciones por desprendimiento de techos.

11 intervenciones por árboles caídos.

16 inspecciones por situaciones de riesgo.

6 intervenciones por columnas y cableado con peligro.

1 rescate.

7 intervenciones por otros riesgos asociados al evento meteorológico.

1 persona fallecida.

Extremar precauciones

Las dotaciones de Bomberos continúan trabajando en distintos puntos del país atendiendo las emergencias derivadas del evento meteorológico, priorizando la eliminación de riesgos, el aseguramiento de estructuras comprometidas y la asistencia a la población.

La Dirección Nacional de Bomberos exhorta a la ciudadanía a extremar las precauciones durante la ocurrencia de este tipo de fenómenos, evitando circular por zonas donde existan árboles, cartelería, chapas u otros elementos con riesgo de desprendimiento y comunicando cualquier situación de emergencia a través del servicio 911.