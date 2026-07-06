Investigan la muerte de un hombre de 70 años tras un incendio en su casa en el barrio Flor de Maroñas

Un hombre murió este lunes en un incendio que tuvo lugar en las calles Maestra Juana Manso y Manuel Acuña del barrio Flor de Maroñas en Montevideo.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Dirección Nacional de Bombero s , el fallecido es un hombre de 70 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su casa, luego de que personal de Bomberos acudiera al lugar y apagara las llamas.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación.

Tres personas murieron en un incendio en Piedras Blancas

Tres personas murieron y un adolescente de 15 años resultó gravemente intoxicado por inhalación de humo tras un incendio registrado en una vivienda del barrio Piedras Blancas, en Montevideo, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el siniestro ocurrió sobre las 21:35 del pasado sábado, luego de que el Servicio de Emergencias 911 solicitara la intervención de las unidades operativas de Maroñas y Casavalle, con apoyo de una unidad del Cuartel Centenario. El incendio se produjo en una vivienda ubicada en la intersección de Dunant y Azotea de Lima.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba generalizado y afectaba la totalidad de la vivienda, de aproximadamente 50 metros cuadrados, construida con paredes de mampostería de bloques y techo liviano.

Operativo policial y de bomberos por incendio fata en vivienda ubicada en la esquina de Cipriano Miro y Apostoles, cinco menores y dos adultos mueren en el barrio Villa Española de Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Los bomberos iniciaron de inmediato un ataque directo para controlar las llamas. Una vez reducida su intensidad, ingresaron por la puerta principal y localizaron a un adolescente de 15 años inconsciente, con evidentes signos de intoxicación grave por inhalación de humo.

El menor fue rescatado y entregado a personal policial, que lo trasladó de urgencia a la Policlínica Capitán Tula para recibir asistencia médica.

Mientras continuaban las tareas de extinción, búsqueda y rescate, los efectivos encontraron sin vida a tres personas: dos hombres de 47 y 25 años y una mujer de 44 años.

Según informó Bomberos, las víctimas estaban en la habitación ubicada al ingreso de la vivienda, donde los propietarios desarrollaban tareas de tapicería.