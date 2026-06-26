Incendio en un depósito en Canelones: cuatro ómnibus quedaron totalmente calcinados en Pando

En la tarde de este viernes, próximo a la hora 18:15, la Unidad Operativa de Bomberos de Pando, con el apoyo de una dotación de la Unidad Operativa de Las Piedras y un camión cisterna del Cuartel Centenario de Montevideo, concurrió a la intersección de Wilson Ferreira y Lauranga para combatir un incendio en la ciudad de Pando.

El personal de Bomberos actuó tras recibir un llamado al Servicio de Emergencias 911 que alertaba sobre un incendio en un depósito a cielo abierto de ómnibus perteneciente a una empresa de transporte local.

Al arribo de la primera dotación se constató un incendio generalizado que afectaba a cuatro ómnibus que se encontraban en desuso y fuera de servicio.

De forma inmediata se desplegó un ataque directo desde varios puntos, logrando un rápido control del fuego y evitando su propagación hacia otros cinco ómnibus estacionados en el predio, así como a un depósito lindero perteneciente a la empresa, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Tras las tareas de combate, se logró la extinción total del incendio. No se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Las actuaciones para determinar la causa y el origen del incendio se encuentran a cargo del Departamento de Investigación de Incendios de la Dirección Nacional de Bomberos.