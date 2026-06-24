Incendio consumió dos viviendas linderas en Salto y dejó a dos mujeres y sus hijos sin hogar

Un incendio de dos fincas precarias en el barrio La Chacrita, ubicado en la zona del extremo este de la ciudad de Salto, dejó a dos familias, compuestas por unas 10 personas en total, sin su casa.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este miércoles, cuando por causas que los Bomberos tratan de establecer, aunque la hipótesis más fuerte es que pueda tratarse de un cortocircuito, se generó un foco ígneo en una de las fincas precarias y enseguida las llamas se propagaron por ambas viviendas que estaban a poca distancia una de otra.

La situación causó conmoción en Salto, ya que ambas familias están compuestas por mujeres jefas de hogar y en ambos casos hay muchos niños, los cuales perdieron todas sus ropas de vestir, además de los pocos muebles y electrodomésticos que poseían.

El caso se registró en una zona suburbana de la ciudad salteña, la Policía y los Bomberos trabajaron en el lugar donde pese a la magnitud del episodio no hubo personas heridas.

El fiscal de 1º Turno, Augusto Martinicorena pidió que la situación fuera investigada y solicitó apoyo al Comité de Emergencias para que el mismo pudiera darle resguardo a estas familias sobre todo ante la ola de frío polar.