Acciones preventivas de la IMM ante alertas meteorológicas de Inumet: qué zonas interviene

Con motivo de las últimas alertas meteorológicas, la Intendencia de Montevideo (IMM) está en coordinación permanente con los distintos ámbitos institucionales vinculados a la gestión de emergencias y respuesta territorial.

La comuna está trabajando junto al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), realizando seguimiento de alertas, evaluación de escenarios y coordinación de acciones preventivas.

Intervenciones en los Municipios A y G: puntos críticos

En aquellos municipios con áreas de alta vulnerabilidad hídrica, particularmente los municipios A y G, se están llevando a cabo intervenciones complementarias con maquinaria, cuadrillas y limpieza preventiva para facilitar el drenaje en puntos críticos.

Detalle de los trabajos de la IMM por las alertas

En este contexto, se destaca el trabajo realizado en tres zonas comprometidas:

Antonio Rubio y A° Pantanoso

Con máquina combinada, dos camiones y una cuadrilla de limpieza manual, se realizó la desobstrucción del puente sobre el A° Pantanoso y de las cunetas que descargan en dicho sector, para mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos.

Pasaje E entre Costanera Tomkinson y Costanera Julio

Se efectuó limpieza de cunetas afectadas por acumulación de podas y residuos, retirando obstrucciones que podían comprometer el drenaje pluvial.

Costanera Casabó

Se centraron en tareas de retiro de residuos acumulados de limpiezas anteriores en el entorno de la laguna, procurando reducir riesgos de arrastre y obstrucción ante precipitaciones intensas.

Estas acciones responden a una comunicación y alianza entre los actores ya mencionados, el trabajo coordinado con los municipios y vecinos de las zonas involucradas, para poder trabajar en la prevención que las condiciones actuales ameritan.