Llegan fuertes vientos, lluvia y baja sensación térmica: Inumet y meteorólogos advierten por ciclón

Tras el pasaje de un frente frío que provocó fuertes lluvias (en algunas zonas del país cayeron más de 100 milímetros), Uruguay espera la llegada de viento fuerte y una caída de la sensación térmica producto de un ciclón extratropical que se forma al sur, en el Océano Atlántico, y sus consecuencias llegan hasta el territorio nacional, fundamentalmente a la zona costera.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente un aviso especial a la población que indica que desde este viernes y hasta la mañana del domingo continuarán las inclemencias. "Tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes de 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, y un aumento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas", apunta el comunicado.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de un modelo que observa diariamente que indica que entre viernes y domingo "se espera la evolución de una depresión atmosférica en el Atlántico Sur afectando las costas de la provincia de Buenos Aires con ráfagas de 90/100 km/h y en Uruguay de 80/90 km/h".

#Pronóstico de vientos y ráfagas según Cosmo7 (@inmet_) de VIE08 a DOM10 mayo 2026. Se espera evolución de depresión atmosférica en Atlántico Sur afectando costas de #PBSAS con ráfagas de 90/100 km/h y #Uruguay de 80/90 km/h. pic.twitter.com/ze2hKGTZSz — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 7, 2026

¿Hasta cuándo lloverá y cuándo se acabarán los fuertes vientos en Uruguay?

Su colega Guillermo Ramis mencionó en Informativo Sarandí (AM 690) que este viernes estará "un poco complicado, pero nada del otro mundo". A su entender, Montevideo tendrá rachas de 60 kilómetros por hora y Punta del Este de 70. Los vientos continuarán el sábado pero con un poco menos de intensidad, rachas de 40 km/h en Montevideo y de 50 en Punta del Este, y ya el domingo se espera que predomine la calma.

Más allá de la sensación térmica, que podría bajar producto del viento, Ramis explicó que la temperatura durante viernes, sábado y domingo rondará una mínima de entre 8° y 10° y una máxima de entre 13° y 14°. Además, durante viernes y sábado continuarán los chaparrones.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Inumet también tiene una temperatura mínima de 9° o 10° entre viernes y domingo y una máxima de entre 12° y 14°, pero con "bajas sensaciones térmicas" entre viernes y sábado. También durante viernes y sábado prevé algunas precipitaciones y para el domingo la probabilidad de precipitaciones desciende.

Tanto en Montevideo como en el este la velocidad del viento ya comenzó a aumentar producto del ciclón extratropical. Así lo muestra un video de El País tomado en Punta del Este, que sirve para constatar cómo se incrementa la intensidad del oleaje.

Metsul pronostica vientos de hasta 90 km/h en Uruguay

También Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil, pronosticó fuertes vientos en Uruguay. Explicó que una vez que el centro del ciclón esté al sur, el viento más intenso asociado a este sistema se va a concentrar en el litoral este de Argentina y tanto en el sur como en el sureste de Uruguay. "En territorio uruguayo las ráfagas más fuertes se darán entre Montevideo y Maldonado entre viernes y sábado con velocidades de entre 60 y 90 km/h", comunicó.