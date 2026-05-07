El pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 8 de mayo estará marcado por un descenso térmico a nivel país, con mínimas de 7°C y máximas que alcanzarán los 16°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta con mejoras graduales y presencia de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso y bajas sensaciones térmicas. Los vientos soplarán del oeste y suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h, y las temperaturas irán de 9°C a 15°C.

Para el noreste, la mañana continuará nubosa a cubierta con mejoras, en un contexto ventoso y con tormentas junto a precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche se observarán períodos de algo nuboso con ambiente frío. Los vientos del oeste se ubicarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, con temperaturas entre 8°C y 15°C.

En el suroeste, el inicio de la jornada será nuboso a cubierto con condiciones ventosas especialmente en zonas costeras y precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad con bajas sensaciones térmicas y precipitaciones aisladas. Los vientos del oeste y suroeste estarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h en la mañana y superiores hacia la noche, con temperaturas entre 7°C y 14°C.

Cielo nublado sobre la rambla del Buceo en la ciudad de Montevideo. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En el centro-sur, la mañana se presentará cubierta y ventosa en áreas costeras con lluvias, en tanto que durante la tarde y noche el cielo permanecerá nuboso a cubierto con ambiente frío y algunas precipitaciones aisladas. Los vientos del suroeste y oeste oscilarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, aumentando en la noche, con temperaturas entre 8°C y 14°C.

Hacia el este, la mañana estará nubosa a cubierta con condiciones ventosas en la costa y precipitaciones con probables tormentas, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con bajas sensaciones térmicas y algunas lluvias aisladas. Los vientos del oeste soplarán entre 20 y 30 km/h con rachas de hasta 60 y 70 km/h en zonas costeras, con temperaturas entre 8°C y 16°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará cubierta y ventosa con precipitaciones, y hacia la tarde y noche continuará nubosa a cubierta con ambiente frío y lluvias aisladas. Los vientos del oeste estarán entre 20 y 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h, manteniéndose intensos durante la noche, con temperaturas entre 10°C y 16°C.

Finalmente, en Montevideo y Área Metropolitana, la mañana mostrará cielo cubierto con condiciones ventosas y precipitaciones, mientras que en la tarde y noche se mantendrá nuboso a cubierto con bajas sensaciones térmicas y lluvias aisladas. Los vientos del suroeste y oeste oscilarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, intensificándose en la noche, con temperaturas entre 10°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.