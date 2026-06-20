Termina el otoño y se viene el invierno con la ola de frío polar más intensa del año, según pronósticos

Se termina el otoño y este domingo 21 de junio comienza oficialmente el invierno en Uruguay. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) reportó que este fin de semana "tendrá lluvias y temperaturas muy bajas".

Este sábado comenzó con una "mañana gélida con heladas y heladas agrometeorológicas". El domingo "continuará muy frío en la mañana y fresco en la tarde. el cielo estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones al norte", según Inumet.

Ola de frío

Según el pronóstico de la agencia meteorológica Metsul, ingresará la "ola de frío polar más intensa del año", lo que provocará temperaturas extremas.

Tras el ingreso de una "masa de aire frío" este jueves, una segunda ola se aproxima a partir del lunes 22 "de origen polar y fuente intensidad", resalta Metsul. "La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar cubrirá el sur de Brasil el martes 21 y el miércoles 24, antes de debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana", detalla la agencia.

Con base en los datos compartidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) se puede observar cómo las temperaturas más bajas también afectarán a Uruguay, principalmente el norte del país.

Ola de frío en los últimos días de junio fuente: ECMWF

Los pronósticos de meteorólogos

El meteorólogo Mario Bidegain compartió este sábado en su cuenta de X el pronóstico para los próximos días, egún modelo WRF7.

Desde el sábado 20 al miércoles 24 junio se esperan temperaturas máximas de 15°C y 14.5°C. Las temperaturas bajan entre el lunes 22 y el miércoles 24 con 11.5°C, 9°C y 10°C, respectivamente, detalló y apuntó que el probable ingreso de una ola de frío se dará el martes 23.

Por su parte, el meteorólogo José Serra dijo en diálogo con El País que para los últimos días de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C y mínimas de entre 5°C y 6°C.

"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".

Para el meteorólogo Guillermo Ramis la próxima "va a ser una semana re fría". "Está entrando un sistema de alta presión y es el causante de las invasiones de aire frío que producen heladas agro", apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

También anunció una ola de frío polar para la próxima semana el meteorólogo Nubel Cisneros. El meteorólogo dijo en Subrayado (Canal 10) que habrá "Frío polar, con muy bajas sensaciones térmicas. En el entorno de los 2°C y por debajo de 0°C, se viene muy complicado el frío, mucho viento del sector suroeste".