Siniestro de tránsito fatal en Salto: hombre de 65 años murió tras chocar contra un árbol en una avenida

Un hombre murió el pasado lunes en Salto luego de que su auto chocara con un árbol ubicado en una avenida, según informó la Policía del departamento a El País. El hecho se registró próximo a las 19:40 horas.

Este martes está previsto que se realice una autopsia al fallecido para establecer las causas de su muerte, ya que las autoridades presumen que pudo haberse descompensado.

La Policía recibió un llamado al sistema de emergencias 911, allí se tomó conocimiento de un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de la Avenida Barbieri y Francisco Soca.

Según información primaria, un vehículo impactó contra un árbol, encontrándose su conductor inconsciente en el lugar, por lo que la Policía solicitó la asistencia médica.

Al arribo de los móviles policiales y de una unidad de emergencia médica, el personal de Emergencia Médica Integral (EMI), asistió al conductor, constatando su fallecimiento sobre la hora 19:48.

La víctima era un hombre de 65 años de edad, quien conducía un automóvil Volkswagen modelo Passat.

En el lugar, trabajó el personal policial, la emergencia médica y la Policía Científica, que dio intervención a la Fiscalía de Turno.

Vehículo cruzó el cantero de Avenida Italia y chocó con camión de auxilio

Un vehículo y un camión de auxilio que transportaba una camioneta fueron protagonistas de un accidente de tránsito en las inmediaciones del Parque Rivera. El siniestro provocó cortes en el tránsito en Avenida Italia y Zum Felde durante la mañana del pasado martes 16.

Según informó Telemundo (Canal 12), un vehículo atravesó el cantero central y chocó de frente contra un camión de auxilio mecánico que transportaba una camioneta cero kilómetro. La conductora, que quedó atrapada dentro del automóvil, tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos.

Siniestro de tránsito registrado en Avenida Italia. Foto: captura de pantalla de Telemundo (Canal 12).

La mujer se dirigía hacia el este cuando, por razones que se investigan, terminó invadiendo la senda contraria y colisionando con el camión, que circulaba en dirección oeste. Según señaló Telemundo (Canal 12), el conductor del camión resultó ileso tras el accidente.