Fallecieron 120 personas en siniestros de tránsito en primeros tres meses: mayoría varones e incidencia de motos

Fallecieron 120 personas en siniestros de tránsito en los primeros 90 días del año. Esta cifra, que vuelve al debate cada vez que se discute la instalación de radares o cambios en las multas por infracciones, tuvo una reducción en comparación con el mismo periodo de 2025. Hubo ocho muertos menos en las calles y rutas uruguayas este año, lo que significa una baja de 6,3%.

Las 120 muertes en el primer trimestre se dieron en 7.083 siniestros en todo el país.

Hay varios datos importantes de los accidentes que reafirman fenómenos de larga data. Una tendencia que excede a Uruguay y que continuó es que fallecieron más varones (76,7%) que mujeres (23,3%) en el tránsito. También volvió a haber, como es habitual, una fuerte participación de las motos, dado que casi la mitad de los muertos (49,2%) se trasladaba en este vehículo cuando perdió la vida.

No obstante, las muertes en autos también tuvieron relevancia al representar un cuarto del total (25,8%). Los otros vehículos tuvieron un peso menor: ochenta individuos fallecieron cuando iban en una bicicleta (6,7%), tres en un camión (2,5%) y uno en la categoría “Otro”. Por último, de 18 personas no hay datos en cuanto a cómo murieron en la base de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) que procesó El País.

Otra particularidad es que la mayoría conducía el vehículo (65%) al momento del accidente, por lo que fallecieron en menor cantidad los acompañantes (20%). El 15% restante era peatón.

Si se mira la edad de quienes fallecieron -hay datos para 116 individuos-, tenían en promedio 42 años. Pero, como siempre, este es un indicador que puede esconder grandes diferencias. La persona más joven que murió tenía dos años y la más grande, 86.

Las muertes se concentraron en los fines de semana, dado que se registraron 51 entre los sábados (20,8% del total) y los domingos (21,7%). Mientras que los lunes hubo 18 fallecimientos (15%), los martes y miércoles 15 (12,5% cada uno), los jueves 12 (10%) y los viernes nueve (7,5%).

Al mirar la cantidad de muertos por departamento, Montevideo y Canelones tuvieron un mayor peso a nivel nacional, lo que se puede explicar en parte por la cantidad de personas que viven allí. Fallecieron 23 individuos en cada uno, lo que representa de manera unitaria el 19,2% del total. Quedaron lejos, además, del siguiente departamento en la lista: San José, con 13 muertos (10,8%).

En el resto del país, la participación fue menor. En Florida fallecieron ocho personas (6,7%) y en Maldonado, siete (5,8%); en Colonia y Salto, con seis en cada uno (5%); en Paysandú, cinco (4,2%); y en Durazno, Lavalleja, Rivera, Rocha y Soriano, cuatro en cada uno (3,3%). Por último, en Artigas, tres (2,5%); en Cerro Largo y Río Negro, dos cada en uno (1,7%); y en Tacuarembó y Treinta y Tres, uno en cada uno (0,8%). Flores es el único departamento que no registró muertes en el primer trimestre.

De los 7.083 accidentes, 110 tuvieron resultados fatales (1,6%). Estos se dieron en su mayoría (60%) por colisión entre vehículos, lo que dejó en un nivel menor a las otras causales: atropello de peatón (16,4%), despiste (15,5%), caída (7,3%) y atropello de animales (0,9%).

Antecedente

La última presentación de datos de la Unasev se hizo en marzo y correspondió a los siniestros de tránsito de 2025. Ese año hubo 471 fallecimientos, lo que dejó a la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes en 13,5. Pero, además, significó un aumento de 8,5% en la cantidad de vidas perdidas en comparación con 2024.

Para ese informe se midió el uso del casco en las motos: Colonia registró la menor proporción de uso por parte de los participantes en siniestros (61,8%). Por otra parte, en las espirometrías, Río Negro (10,3%) y Florida (10%) fueron los que tuvieron mayor cantidad de resultados positivos, “seguidos por Tacuarembó (9,8%) y Cerro Largo (9,6%), todos por encima del promedio nacional (5%)”.