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El País Información Policiales

Siniestro con vuelco en Mercado Modelo: una mujer de 81 años fue rescatada tras quedar atrapada en un vehículo

Bomberos y equipos médicos trabajaron durante varios minutos en el lugar para rescatar a la conductora del vehículo volcado, quien había quedado atrapada en el interior. La mujer sufrió traumatismos.

El País
El País
22/06/2026, 19:27
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Un siniestro de tránsito ocurrido en la zona del Mercado Modelo en Montevideo
Un siniestro de tránsito ocurrido en la zona del Mercado Modelo en Montevideo.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un siniestro de tránsito ocurrido este lunes en la zona del Mercado Modelo en Montevideo terminó con uno de los vehículos involucrados volcado y una mujer de 81 años lesionada.

El choque se produjo tras una colisión entre dos autos, que derivó en el vuelco de uno de ellos, reportó Telenoche (Canal 4) desde el lugar.

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Bomberos y equipos médicos trabajaron durante varios minutos en el lugar para rescatar a la conductora del vehículo volcado, quien había quedado atrapada en el interior.

Una vez liberada, la mujer fue asistida por personal de emergencia. La mujer sufrió diversos traumatismos.

Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro.

Personal de Bomberos.
Personal de Bomberos.
Foto: Estefanía Leal/El País.
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