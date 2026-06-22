Siniestro con vuelco en Mercado Modelo: una mujer de 81 años fue rescatada tras quedar atrapada en un vehículo
Bomberos y equipos médicos trabajaron durante varios minutos en el lugar para rescatar a la conductora del vehículo volcado, quien había quedado atrapada en el interior. La mujer sufrió traumatismos.
Un siniestro de tránsito ocurrido este lunes en la zona del Mercado Modelo en Montevideo terminó con uno de los vehículos involucrados volcado y una mujer de 81 años lesionada.
El choque se produjo tras una colisión entre dos autos, que derivó en el vuelco de uno de ellos, reportó Telenoche (Canal 4) desde el lugar.
Un choque ocurrido en la zona del Mercado Modelo terminó con uno de los vehículos volcado y una mujer de 81 años lesionada. Bomberos y equipos médicos trabajaron en el lugar para rescatar a la conductora, quien había quedado atrapada en el interior del auto. pic.twitter.com/Q58aPR2MKV— Telenoche (@TelenocheUy) June 22, 2026
Bomberos y equipos médicos trabajaron durante varios minutos en el lugar para rescatar a la conductora del vehículo volcado, quien había quedado atrapada en el interior.
Una vez liberada, la mujer fue asistida por personal de emergencia. La mujer sufrió diversos traumatismos.
Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro.
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