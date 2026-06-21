Dos fallecidos en rutas nacionales durante el fin de semana en siniestros que se busca aclarar

Dos personas perdieron la vida este fin de semana en distintos episodios ocurridos en rutas nacionales, en hechos que son investigados por las autoridades para determinar con precisión cómo sucedieron.

El primero de los casos tuvo lugar en la madrugada de este domingo en el departamento de Canelones. Según informó Policía Caminera, una mujer falleció tras protagonizar un siniestro de tránsito en el kilómetro 155 de la ruta 11, a la altura de La Palmita.

De acuerdo con la información primaria brindada por el informativo Teledía (Canal 4) este domingo, sobre las 3:00 de la mañana se produjo una colisión frontal entre un automóvil y una moto que circulaban en sentidos opuestos. Por causas que aún no fueron establecidas, ambos vehículos impactaron de frente.

El automóvil era conducido por un hombre de 70 años, quien resultó ileso y presentó resultado negativo en la espirometría. También viajaba como acompañante una persona de 50 años que no sufrió lesiones. La conductora de la motocicleta, una mujer mayor de edad, falleció en el lugar. Hasta el momento no se ha determinado la identidad de la víctima.

Hallaron a un hombre sin vida junto a una moto en ruta 40 en las cercanías de Tala

El segundo episodio ocurrió también en el departamento de Canelones, sobre el kilómetro 92 de la ruta 40, en las cercanías de Tala. Allí, un conductor que circulaba de norte a sur observó a una persona caída al costado de la carretera y, a pocos metros, una moto sin matrícula.

Tras dar aviso a la Policía, efectivos que concurrieron al lugar constataron que se trataba de un hombre de 54 años que ya se encontraba sin vida.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima pudo haber sufrido un siniestro de tránsito, aunque no se descarta ninguna posibilidad. Según las primeras actuaciones, el motociclista podría haber sido impactado por otro vehículo y posteriormente haber perdido el dominio de la moto.

En el lugar trabajó Policía Científica realizando pericias para reconstruir lo sucedido, mientras que la Fiscalía de Flagrancia fue informada del caso y participa de la investigación.