Siniestro fatal en ruta de Maldonado: una persona fallecida y siete heridos tras choque entre tres vehículos

Una persona murió y otras siete resultaron lesionadas este lunes tras un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 60, a la altura del kilómetro 20, en el departamento de Maldonado.

De acuerdo con información primaria de la Dirección Nacional de Policía Caminera, el hecho se registró sobre las 18:30 horas e involucró a tres vehículos que, en una primera evaluación, circulaban en el mismo sentido de circulación.

Por causas que aún se investigan, se produjo una colisión múltiple que derivó en el despiste y vuelco de al menos uno de los vehículos involucrados.

Como consecuencia del impacto, una persona falleció en el lugar, mientras que otras siete sufrieron lesiones de diversa entidad y recibieron asistencia médica.

Siniestro fatal en ruta 60 de Maldonado. Foto: Policía Caminera.

Efectivos policiales, personal de emergencia y autoridades de Policía Caminera trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y relevar las circunstancias del siniestro.

Tras las tareas realizadas en el lugar, la circulación por la ruta 60 quedó completamente liberada.