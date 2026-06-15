Qué se sabe del siniestro fatal en ruta 3, donde una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas

Una mujer falleció y otras cuatro personas se encuentran internadas en el Hospital de Bella Unión, tras protagonizar un vuelco en el kilómetro 590 de la ruta 3, en el límite departamental entre Salto y Artigas.

El episodio se registró en la tarde del domingo, cuando una camioneta Renault Oroch, con matrícula argentina, circulaba de norte a sur por la mencionada carretera, cuando el conductor perdió el dominio del volante y volcó quedando al costado de la ruta.

Accidente fatal en ruta 3. Foto: Hugo Lemos.

Accidente de tránsito en ruta 3. Foto: Hugo Lemos.

Como consecuencia del accidente una mujer que viajaba de acompañante falleció por las heridas recibidas, mientras que el resto de los ocupantes fueron trasladados hasta el Hospital de Bella Unión, donde permanecen internados, pero fuera de peligro.

La Policía Caminera trabajó en el lugar, junto a los funcionarios policiales de la Seccional Séptima de Policía de Artigas.

Los ocupantes del vehículo eran parte de una misma familia argentina, que estaban regresando por Uruguay hacia la frontera para volver a su país.