Siniestro de tránsito fatal en Montevideo: peatón de 54 años murió tras ser embestido por una moto

Policía Caminera informó este jueves sobre un siniestro de tránsito en el que murió un hombre de 54 años a la altura del kilómetro 9 en la ruta 1, en Montevideo.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, un motociclista que circulaba por la ruta 1 de este a oeste embistió a la víctima -que circulaba a pie- cuando esta intentaba cruzar de norte a sur.

El conductor de la moto, un hombre de 54 años, resultó ileso. Allí se le realizó una espirometría que arrojó resultado cero.

En tanto, tras el siniestro, el peatón recibió heridas de gravedad las cuales provocaron su fallecimiento en el lugar.

Siniestro fatal en Rivera: hombre murió tras choque entre un auto y un camión

Un joven de 22 años murió durante la madrugada del pasado miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito fatal en el departamento de Rivera, luego de que el vehículo que conducía impactara de manera frontolateral contra un camión de carga pesada.

El trágico hecho ocurrió a las 04:20 horas a la altura del kilómetro 453.200 de ruta 5. Según detalló Policía Caminera, el automóvil, que circulaba con dirección al sur, impactó contra el camión con semirremolque y como consecuencia salió desviado de su trayectoria hasta terminar embistiendo un guardarraíl.

Camión chocó contra un auto en ruta 5, en Rivera Foto: Policía Caminera

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el conductor del auto falleció en el lugar del accidente.